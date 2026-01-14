台女將喬安娜澳網1分大滿貫挺進決賽 惜居亞軍
除了華語樂壇天王周杰倫，台灣網球女將喬安娜（Joanna Garland）也在2026年澳洲網球公開賽亮相，參加話題十足的趣味賽事「1分大滿貫」。不同於周杰倫首輪就遭Ace攻勢出局，喬安娜一路過關斬將，挺進冠軍決賽，最終因反拍回球出界，與高達100萬澳幣的冠軍獎金擦身而過，仍以亞軍作收，超神表現贏得滿場喝采。
喬安娜從首輪就開頭彩，與世界排名146的列普琴科（Varvara Lepchenko）來回12拍後，順利晉級。
第二輪擊敗世界第三德國名將Alexander Zverev，接著力退地主「壞小子」Nick Kyrgios，八強再淘汰希臘女將Maria Sakkari，一路闖進四強並挺進冠軍戰。
決賽中，喬安娜對上地主業餘網球選手Jordan Smith，爭奪「1分大滿貫」冠軍獎盃。她在猜拳中勝出並選擇發球，卻在關鍵反拍時失誤，球出界，錯失致勝一擊，最終收下亞軍。
喬安娜日前才在WTA125等級的坎培拉女網賽首度封后，女單世界排名來到生涯新高第117名。此次轉戰「1分大滿貫」趣味賽制，不僅享受澳網的大場面，也成功替台灣選手在國際關注的賽事中刷足存在感。
其他人也在看
周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻
周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 147
天王出戰澳網！周杰倫今下午出賽「一分大滿貫」 可透過2平台轉播收看
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導華語歌壇天王周杰倫宣布，參加今年澳洲網球特別表演賽「一分大滿貫」，並表示若奪冠將把獎金全數捐出。賽事將於台灣時...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 9
周杰倫進軍澳網公開賽事 承諾贏了「捐百萬美金」
娛樂中心／綜合報導歌王周杰倫，熱愛打網球，還被稱為是被網球耽誤的音樂王子，如今他開心宣布，要參加澳洲網球公開賽，挑戰新賽制的1分大滿貫，1月14號以球員身分登場，他還放話如果最後贏了，獎金要全捐出去，相當於新台幣3100萬元。你來我往，一球接著一球，天王周杰倫，去年開心跟瑞士網球天王費德勒，搭檔打網球，今年他更上一層樓，要挑戰四大滿貫賽事之一的，澳洲網球公開賽。周杰倫宣布將參加2026年澳洲網球公開賽，特別增設的「1分大滿貫」。（圖／截自australianopen IG）這回周董要比的是澳網全新賽制，以一分定勝負，10位業餘球員有機會跟22位職業球員PK，最終冠軍能獲得百萬美元，約3123萬新台幣。主辦單位也在社群發文，歡迎周杰倫加入比賽，連林書豪都來留言加油，說能贏我就能贏他們。周杰倫平時熱愛打網球，曾說過覺得自己太晚學了。（圖／截自周杰倫ＩＧ）周杰倫連發好幾篇限動分享，可見有多期待，他放話如果贏了比賽，要把獎金全捐出去，提醒粉絲1月14號可以來澳網看一下，也強調因為是一分賽制，不用特別大老遠飛來，有可能不到一分鐘就結束，很歡迎當地朋友來加油。天王周杰倫"宣傳影片"（2024）：「那網球呢，其實我覺得是因為，年紀慢慢大了嘛，我覺得打籃球，你要跟人家撞來撞去，你知道網球比較可以保持一個距離，對方身材再怎麼壯，你還是有機會可以打贏得了他。」周杰倫打網球多年，堪稱是被音樂耽誤的網球王子，就連兒子也愛打，新的一年，歌壇天王要解鎖新身分。原文出處：周杰倫進軍澳網公開賽事 承諾贏了「捐百萬美金」 更多民視新聞報導蔡英文罕見同框宋仲基！「這1台灣味」成關鍵推手21：31宜蘭外海芮氏規模5.3地震 3地區震度3級高市早苗巧遇木村拓哉！竟變迷妹託人問：能打招呼嗎？民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
網球》前澳網青少年球王公開發聲 坦承操縱比賽來逃離網球
當意識到便衣警察正在場外等候時，2016年澳網青少男單打冠軍安德森（Oliver Anderson）明白自己東窗事發了。安德森剛在一場ATP挑戰賽第二輪落敗，但真正引起當局關注的是他前一場比賽——一場逆轉的三盤勝利。「任何觀看那場比賽的人都會立刻察覺不對勁，」這位澳洲球員回憶道。2016年1月，安德森在主场觀眾面前贏得澳網青少年男單冠軍，展現其潛力，同屆選手包括未來世界前十的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）和德米納爾（Alex de Minaur）。然而九個月後，這位布里斯本青少年因故意輸掉一盤比賽而遭揭發。十年過去，現年27歲的安德森在經歷「青年危機」後重返職業網壇，仍對深入談論事件細節感到不安。「一切發生得太快。我被接觸、認為可行、做了決定，然後走下球場，就陷入大麻煩了，」他向媒體說。以盯上脆弱受害者聞名的賭博集團，在澳洲特拉拉爾根那場如今惡名昭彰的挑戰賽前聯繫了安德森。墨爾本奪冠後，傷病打亂了他的發展軌跡，手術後數月沒有收入，他認為故意輸掉一盤是解決財務壓力的捷徑。比賽畫面令人咋舌：安德森（當時排名世界第70麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
澳網》深受球迷喜愛的「壞小子」不悔退出大滿貫單打決定
澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）在墨爾本的表演賽大受歡迎，但這位地主人氣球星堅稱，放棄澳洲網球公開賽男單賽事外卡的決定依舊正確。「像瓦林卡（Stan Wawrinka）這種好手，在聯合盃打了3、4場正式賽事，而且展現高水準實力， 我毫不懷疑他配得上這張外卡。」2022年溫布頓錦標賽自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
找林書豪陪練！周杰倫要比澳網評價一面倒
[NOWnews今日新聞]周杰倫（JayChou）昨日（12日）正式宣佈將參與年度網球盛事「澳洲網球公開賽（AustralianOpen）」相關表演活動《一球制勝（OnePointSlam）》引發網路...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 3
網球》網壇「飛彈」告別賽場 前溫網亞軍拉奧尼奇正式退役
前溫布頓網賽決賽球星拉奧尼奇（Milos Raonic）12日宣布退役，並表示自己作為能實現夢想的人是「最幸運的」。這位35歲的加拿大選手曾在2016年擊敗費德勒（Roger Federer）晉級溫布頓決賽，最終以直落三盤敗給英國的穆雷（Andy Murray）。拉奧尼奇職業生涯共贏得八座巡迴賽級別冠軍，並在同一年達到生涯最高的世界排名第三，亦曾闖入澳洲公開賽4強。「時候到了，我將從網壇退休。」拉奧尼奇週日於社群媒體上寫道，「你總知道這一天終將來臨，但不知為何，你永遠覺得自己還沒準備好。而我此刻已準備好了。網球是我人生大半時光的摯愛與執著。」The time has come, I am retiring from tennis. This is a moment you know will come one day, but somehow you never feel ready for it. This is as ready as I will ever be. Tennis has been my love and obsession for most of my life. I麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 106
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 200
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 154
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 178
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 142
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13