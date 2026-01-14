台女將喬安娜澳網1分大滿貫挺進決賽 惜居亞軍

除了華語樂壇天王周杰倫，台灣網球女將喬安娜（Joanna Garland）也在2026年澳洲網球公開賽亮相，參加話題十足的趣味賽事「1分大滿貫」。不同於周杰倫首輪就遭Ace攻勢出局，喬安娜一路過關斬將，挺進冠軍決賽，最終因反拍回球出界，與高達100萬澳幣的冠軍獎金擦身而過，仍以亞軍作收，超神表現贏得滿場喝采。

喬安娜從首輪就開頭彩，與世界排名146的列普琴科（Varvara Lepchenko）來回12拍後，順利晉級。

第二輪擊敗世界第三德國名將Alexander Zverev，接著力退地主「壞小子」Nick Kyrgios，八強再淘汰希臘女將Maria Sakkari，一路闖進四強並挺進冠軍戰。

決賽中，喬安娜對上地主業餘網球選手Jordan Smith，爭奪「1分大滿貫」冠軍獎盃。她在猜拳中勝出並選擇發球，卻在關鍵反拍時失誤，球出界，錯失致勝一擊，最終收下亞軍。

喬安娜日前才在WTA125等級的坎培拉女網賽首度封后，女單世界排名來到生涯新高第117名。此次轉戰「1分大滿貫」趣味賽制，不僅享受澳網的大場面，也成功替台灣選手在國際關注的賽事中刷足存在感。