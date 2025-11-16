台女控北海道機場安檢被「捏奶頭」 訴訟9個月判決出爐：是否太輕？
國際中心／程正邦報導
今年 2 月，一名台灣女子在北海道新千歲機場進行安檢時，指控遭到男性安檢人員伊藤大介（27歲）襲胸「捏奶頭」性騷擾，引發台日兩地關注。這起涉及公務人員在崗位上性騷擾的案件，經過長達九個月的司法程序，近日終於有了結果。涉案安檢員被法院依《北海道迷惑行為防止條例》判處罰金 30 萬日圓。
安檢突遭背後環抱 警員否認「不記得」
根據當事人女子在社群平台 Threads 的發文及日媒《北海道放送》的報導，事件發生在今年 2 月 11 日上午。該女子在新千歲機場通過安檢時，突然感覺被人從背後環抱，且右側乳頭被捏了一下。她當下驚覺有異，最初以為是伴侶的惡作劇，隨後才聽到男安檢員的聲音，並見對方用左手將她的靴子遞上。
女子當場立刻大聲抗議，但據她控訴，現場的機場人員似乎假裝聽不懂英文，而涉案安檢員也藉口否認抵賴。為了討回公道，該女子與伴侶決定延後回台班機，在札幌當地報警。她特別感謝札幌辦事處、千歲警察署的高效率安排，以及日本航空的配合檢調，讓她得以順利完成報案程序。
日媒報導指出，涉嫌犯案的 27 歲安檢員伊藤大介於 2 月 27 日被警方逮捕。然而，他在警訊期間持續否認性騷指控，聲稱「我真的不記得我是否摸過她的胸部」。警方當時持續調查其動機及其他可能的犯行。
判決出爐處罰金 受害人坦言刑罰「看起來很輕」
經過長達九個月的訴訟等待，當事人近日在 Threads 證實伊藤大介最終被依《北海道迷惑行為防止條例》判處罰金 30 萬日圓（約新台幣63,000元）。
在得知判決結果後，該女子坦言心情十分複雜。她一方面慶幸司法還公道，對方終於被定罪，但另一方面又對判決結果感到困惑，直言這個罰金刑責「看起來很輕」。
不過她意識到，無論刑罰輕重，都無法立即修復她這段時間所受的創傷，因為判決與創傷的修復無法對等。她試著從經驗中尋找正向力量，感謝在這段過程中「被相信」的精細感受。她特別感謝 Threads 上的支持者、駐外辦事處、札幌警方、檢察官及法官，以及她的伴侶，這些人士的信任和不嫌麻煩的態度，對她而言是極大的療癒。
用「法院認證」回擊質疑與酸言
當事人在發文中也藉著這份「法院認證」的判決，強硬回擊了部分網路上的酸民與質疑聲音。她表示，對於那些曾質疑她「太醜不會被性侵」或是「假裝中國人破壞台日友好」的鄉民，判決結果就是最好的反駁。
她同時也對那些曾抱持僥倖心態性騷擾他人的加害者喊話，警告他們在性騷零容忍的社會氛圍下，被定罪的機率將會越來越高。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
