台女攜20公斤液態大麻闖關西機場！創日本史上最大宗走私案

日本關西國際機場近日破獲一起震驚國際的重大毒品走私案件。根據日本讀賣新聞及多家日媒報導，一名30歲台灣籍女子黃子琳涉嫌從泰國曼谷攜帶大量液態大麻入境，已遭日本當局逮捕並起訴。

事件發生在今年9月12日，黃子琳當天搭乘班機從泰國曼谷飛抵關西國際機場。根據關西機場警察署說明，黃女自稱從事保全工作，當她在入境大廳領取兩件託運行李時，一隻名為石英的8歲雌性緝毒犬立即察覺異狀。這隻即將在今年年底退休的資深緝毒犬，對黃女的行李產生強烈反應，隨即向身旁的領犬員示警。

海關人員接獲通報後，立即對黃女的行李進行全面詳細檢查。經過仔細搜查，執法人員在行李箱內發現37個可疑容器，這些容器偽裝成日常用品的包裝，包括洗髮精瓶、化妝品容器以及食品罐頭等。後續化驗結果證實，這些容器內裝載的液體全部含有大麻成分。

大阪稅關關西機場稅關分署表示，這批查獲的液態大麻總重量達20公斤，創下關西國際機場在過去10年以來查獲的最大量液態大麻紀錄。根據初步估算，這批毒品的黑市價值高達2.2億日圓，約合新台幣4400萬元，顯示此案涉及金額相當龐大。

黃子琳當場以違反日本《麻藥取締法》的營利目的共同輸入等罪嫌遭到逮捕。面對調查人員的詢問，黃女向警方供稱，她原本以為瓶內裝的是電子煙油，並未察覺其中含有非法成分。然而，警方對於黃女的說詞持保留態度，目前尚未透露黃女是否正式承認犯行。

值得注意的是，本次立下大功的緝毒犬石英是經驗豐富的資深老將，在服役期間協助破獲多起毒品走私案件。根據稅關人員透露，石英預計在今年年底光榮退休，這次成功偵破重大走私案，可說是為其職業生涯劃下完美句點。

日本執法單位目前正針對此案進行深入調查，除了追查黃女的犯罪動機和手法外，也在調查是否有其他共犯或犯罪組織涉案。警方懷疑這起走私案可能涉及跨國販毒集團，正透過國際合作管道，與泰國及台灣相關單位聯繫，希望能夠追查出完整的犯罪網絡。

