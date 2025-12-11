台女旅日飯店煮和牛鍋惹議 網開罵：在台灣都外食，出國才要煮？

（記者張芸瑄／綜合報導）一名在 IG 擁有逾 10 萬追蹤者的台灣女網友，近日赴日本北海道旅遊時，竟在溫泉飯店房內自煮「黑毛和牛火鍋」，還在社群發文炫耀「好險我有提議帶鍋子」，引發台日網友譁然。貼文曝光後掀起公審風暴，批評聲浪不斷，最終女網友緊急刪文，但相關截圖已被瘋傳。

這名女網友在 Threads 上分享旅遊日常，文中附上多張照片，只見她拿著自備小鍋與瓦斯爐，擺滿黑毛和牛、玉米、豆腐等食材，在溫泉飯店房內開火煮鍋，還自豪表示：「來日本好險我有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋。」看似愜意的舉動，卻違反日本多數飯店「禁止烹煮」的住宿規範。

圖／近日赴日本北海道旅遊時，竟在溫泉飯店房內自煮「黑毛和牛火鍋」，還在社群發文炫耀。（翻攝 threads）

貼文曝光後，立刻引發台日網友怒火。有日本網友直言：「在飯店開火煮東西是大忌，萬一觸發警報，整棟都會疏散！」也有台灣網友批評：「飯店不是民宿，不能煮東西是基本常識」、「帶鍋子出國太誇張，丟臉丟到國外」、「這樣害大家被貼標籤，真的很丟人」。

不少人指出，這類「自煮風潮」其實源自部分社群平台風氣。「抖音」與「小紅書」上不乏旅客分享「折疊鍋、電熱壺煮火鍋」等影片，內容多強調「省錢又方便」，卻忽略安全與文化差異。有網友直言：「這就是中國旅遊文化害的，小紅書應該封起來。」也有人嘲諷：「想煮就住有廚房的飯店，不然回台灣自己煮就好。」

對此，一名日本飯店員工受訪時坦言，「最害怕的就是客人在房間煮食物。」他說明，許多飯店房內都裝有煙霧感應器，一旦觸發，整棟建築的警報都會響起，消防人員還可能趕到現場。「若確認是誤觸，旅客仍可能被罰款，還會吵醒整棟客人，真的很困擾。」

此外，日本消防法對旅館建築的火源管理相當嚴格，除了吸菸區域外，房內一般禁止明火或高溫加熱設備，以防引發火災與煙霧誤報。若旅客違規開火，不僅可能遭飯店終止住宿契約，甚至須負擔消防誤報造成的出勤費用。

事件延燒後，該名女網友雖刪除原文並關閉留言功能，但仍被截圖瘋傳至各大社群平台。網友普遍認為，身為網紅應更重視自身影響力與公共觀感，「拍照打卡可以，但別拿無知當特別」，呼籲旅客出國應尊重當地文化與住宿規範，別讓「旅遊自由行」成為國際笑話。

