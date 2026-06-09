台女星撞臉《我的王室死對頭》林知衍 導演證實「30％綠茶」天然呆的賤！氣質自然流露
鍾欣凌、康茵茵演出舞台劇《會演是英雄2》之《英雄所賤略同—Hero Emotion》，分享排練心情，隨著7月底台北首演腳步逼近，兩人異口同聲坦言：「其實有點挫咧等！」
鍾欣凌透露，目前大家都還在努力抓彼此節奏，「每次排戲都一直想加東西，越加越長，所以老實說還是有點『挫咧等』。」但也正因如此，她認為這齣戲充滿許多現場碰撞出來的驚喜，「很多原本沒有的東西，圍讀的時候突然長出來，都非常好玩。」
四人湊在一起有如做大蛋糕！康茵茵怕6小時才能演完
康茵茵笑說，這次的創作過程很像一起做一個大蛋糕，「從哥已經先把戚風蛋糕烤好了，城城哥負責放水果跟布丁，欣凌姐抹上奶油，我就是負責把最後的裝飾弄得漂漂亮亮。」她坦言，四位演員聚在一起，每次排練都還在不停修文本，「大家集思廣益的時候實在太好笑，每天都有新的笑點長出來，根本沒辦法定案，我真的很怕最後要演六個小時才演得完，這些人太有才了！」
談到《英雄所賤略同》主打的「賤學」，兩位女主角也毫不客氣開始互相揭底，鍾欣凌認為唐從聖是典型「快人快語型」，即興反應永遠最快；曾國城則擅長「罵人不帶髒字」，總能悠悠地講一句話，卻讓人瞬間中箭，最後她笑說康茵茵有種「女生跟女生之間會耍的那種賤」，「有一點傻白甜，可是其實很聰明。」
鍾欣凌「臨場開槍型」 拋反手巴掌全場措手不及
康茵茵則第一個點名編劇兼導演唐從聖，「他真的太賤了，連孔子跟諸葛亮都敢嘴，這些古人大概想不到幾千年後，居然有人把他們寫成詐騙集團。」至於鍾欣凌，在康茵茵認為屬於「臨場開槍型」，常常對男生拋出的笑點來個反手巴掌，讓全場措手不及；曾國城則負責把場子越炒越熱，「常常多加一拍，大家就直接笑瘋。」
身兼編劇、導演與演員的唐從聖，為三位搭檔下精準註解，認為曾國城屬於「節奏最賤」，一秒變臉或一個表情就足以讓全場笑翻；鍾欣凌則是「可愛的賤」，超寬廣的表演幅度，從慈母、大姐頭到少女角色都能瞬間切換；康茵茵則有種「天然呆的賤」，看似耍笨，其實非常聰明，「大概是30％綠茶、40％白甜，再加30％天然傻氣，很多東西她不用演，氣質就自然跑出來了。」
有趣的是，日前康茵茵接受媒體訪問時，一旁有民眾直呼她神韻神似最近爆紅韓劇《我的王室死對頭》女主角林知衍，得知康茵茵正在宣傳舞台劇《英雄所賤略同》後，笑說因為老公很喜歡林知衍，當場表示：「我要叫我老公去買票！」
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