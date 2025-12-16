台女星遭潛規則暗示！拒「進房品酒」遭嗆 怒揭對方超硬背景

胡文英揭露中國演藝圈黑幕。（圖／翻攝自胡文英臉書）





59歲女星胡文英因外貌保養得宜，而有「凍齡美魔女」的稱號，今（16）日她發文揭露中國演藝圈的黑暗面，指出某位北京影視圈朋友找她見面洽談電影合作，聊到一半卻邀她到房間，暗示潛規則，最終雙方不歡而散，讓她感嘆「大陸演藝圈的水太深不得不慎」。

胡文英在臉書發文表示，某位北京影視圈的朋友透過她的動態得知她來到北京，特地聯繫她見面洽談電影合作，兩人多年未見在飯店大廳商談合作細節，沒想到聊沒多久對方就要求她到房間慢慢品酒慢慢聊，「我說我不會喝酒，他接著說隨意喝陪陪他，有些事你知道的，醉翁之意不在酒」。

胡文英與多年未見的友人見面，對方竟邀約她到房間潛規則。（圖／翻攝自胡文英臉書）

胡文英在得知對方來意後，面露難色拒絕對方，豈料，對方竟不開心回應：「多少人要這種機會跟資源都不可能，簡直不識相、不識抬舉，到眼前機會不知把握」，最後胡文英堅決表示「我不可能為了演電影而被潛規則」，對方才怒氣沖沖直呼「你別後悔」後駕車離開。

經歷這次事件後，胡文英感嘆「我真沒想到他是這樣的人」，接著也透露對方家中有當官的背景、後台很硬，「他應該沒碰過壁很火大吧！這種朋友不要也罷，大陸演藝圈的水太深不得不慎。」



