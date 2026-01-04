台女星錄影胸貼大外露 何妤玟急救援喊：以為妳故意的
（記者周德瑄／綜合報導）58歲美魔女女星胡文英3日在社群平台分享一段錄影插曲，自曝上工前竟發生胸貼外露的意外。她當天身穿銀白色鏤空禮服，完全沒發現防護措施走光，直到同場來賓何妤玟在別麥克風時眼尖發現並緊急提醒，才化解這場危機。胡文英事後尷尬直呼超糗，更透露何妤玟一度以為她是故意搏版面，所幸及時發現才沒釀成放送事故。
這名向來以保養得宜、身材火辣著稱的女星，近日受邀參加綜藝節目命運好好玩的錄影。當天她穿著一套剪裁大膽的銀白色鏤空小禮服登場，沒想到在準備過程中，胸貼竟悄悄滑出衣服邊緣而不自知。直到工作人員協助配戴麥克風時，在一旁的何妤玟發現異狀，立刻出聲示警，才讓工作人員趕緊上前協助整理儀容。
胡文英在臉書發布了長約14秒的現場側拍影片，還原當時的尷尬瞬間。她表示自己真的完全沒感覺到胸貼外露，直到被提醒才驚覺大事不妙。她更透露，何妤玟當下還開玩笑說，以為她是為了搶鏡頭而故意走光，讓她哭笑不得。對於何妤玟的即時救援，胡文英表達了滿滿的感謝，直言如果直接上場錄影就真的太丟臉了。影片曝光後引發粉絲熱議，除了稱讚她身材窈窕外，也紛紛留言叮嚀天氣寒冷要多穿一點保暖。
