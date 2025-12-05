台女月薪3萬！狂嫌水電工「髒又臭、沒讀書」 一聽收入秒變臉

生活中心／張尚辰報導

兩名受訪者一開始認為水電工普遍「髒又臭」，聽到薪水後直接改觀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

在許多人的觀念中，談感情除了雙方都要有好感以外，學歷、薪資也都會被納入擇偶的標準。近日，裝修媒合平台「師虎來了」發布影片，隨機選擇兩位台灣女生街訪，詢問她們「會不會喜歡水電師傅？」但兩名女生不但否認，還稱水電師傅又髒又臭、沒讀書，聽到這，一名水電師傅直接現身打臉，女生在聽到薪水後直接改觀，表明願意當朋友，影片發出後，吸引網友熱議。

「師虎來了」近日在Threads上發布影片，影片中主持人隨機街訪兩位台灣女生，詢問「你們會喜歡做水電的師傅嗎？」兩名受訪者接連表示不會，認為做水電的感覺沒有很乾淨、沒有讀那麼多書的人才會做水電。

此時，主持人反駁，他們平時也會將自己整理得很乾淨，根本看不出是做水電的，而且薪水不低，女生聽後，隨即反問「賺得多嗎？賺得多是多少？」主持人先詢問女生的月薪大約落在多少，得知大概3萬左右後，直接保證「一定是妳的1倍到2倍以上！」

沒想到，此時突然有一名事先安排在旁邊的年輕水電師傅現身，該名水電師傅看上去絲毫沒有女生所認為「又髒、又臭」的感覺，直接打破兩名受訪者的刻板印象，此時主持人再次問道，「妳會覺得他很髒很臭嗎？想跟這位水電師傅當朋友嗎？」女生又問「確定薪水真的有…？」得到肯定後才表示願意和該水電師傅當朋友。

影片發出後，引發不少網友熱烈討論，紛紛留言，「當你還在想i17要分幾期，水電的已經拿現金去買了」、「自己領三萬低薪還敢嫌別人」、「尊重每個職業很難嗎⋯還存在固定的刻板印象去歧視別人」、「我覺得認真生活的人都值得尊敬」。

也有做水電的人表示，「工地本來就髒，打掃整理一下就乾淨，我們賺得錢乾淨得很」、「吵，髒沒錯，但我一天3800」、「我做地板裝潢算是木工的分支，雙學位碩士畢業喔」、「我也國立大學畢業啊，什麼行業都有辛苦的地方好嗎？請尊重每個技術工謝謝」。

「師虎來了」也在留言區說，「我們的街訪旨在捕捉社會上多元、甚至是衝突的聲音。街訪的魅力就在於能夠搜集到各式各樣的聲音和想法，無論這些觀點是否與所有人的認知相同，但他們確實都代表了社群中的某種真實。懇請大家在留言區發言時，能保持對所有職業及人的尊重。我們鼓勵對話，但希望不要有任何形式的網路謾罵與人身攻擊，也再次感謝所有為這個社會付出辛勞的專業人士」。

