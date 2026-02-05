台女澳洲租屋糾紛竟「縱火、撞房東」 重判6年2月

台灣背包客洪女被指控在澳洲犯下縱火等重罪。（翻攝自凱希市警局臉書）

曾因租屋糾紛在澳洲墨爾本惡意縱火、燒車並傳出多起騷擾惡行的33歲台灣籍洪姓女子，4日在墨爾本郡立法院被判處最高6年2個月有期徒刑。法官重申其行為極度危險且具預謀性，洪女雖對4項縱火罪、敲詐勒索及危害他人安全認罪，但宣判過程情緒仍相當激動，一度導致法庭宣布暫時休庭。

判決書指出，這起震驚當地背包客社群的事件始於2024年3月，洪女因與3名同租室友產生嚴重摩擦及租屋糾紛，被中國籍房東驅逐，當天即展開一連串瘋狂報復，她先是以雞蛋攻擊車庫，隨後更駕車加速衝向房東與室友，在僅剩1公尺處才緊急煞停。洪女甚至開車撞毀車庫門與內部三輛座車，事後竟向警方辯稱「只是想嚇嚇他們」。

廣告 廣告

洪女的仇恨並未隨時間淡化，反而愈發變本加厲，在她被通緝期間，室友們不敢住在原本的房屋，於是聚集在房東住處守望相助。洪女果真於2024年6月凌晨4時現身房東家門前，當時屋內共有7人，包含兩名年幼孩童與一名老婦人，洪女在門口潑灑汽油，點火前更用中文憤怒大喊：「去死吧！」所幸大雨讓火勢難蔓延，火在水泥地上自行熄滅，未釀成嚴重傷亡，但其預謀殺人的危險行徑終於讓澳洲警方正式發出逮捕令，隔天洪女落網。

除了縱火，洪女還傳恐嚇訊息向房東勒索3萬（應為澳幣，約新台幣67萬元），威脅「要小心點，否則會跟我一樣慘，甚至失去更多」。法官格溫（Carolene Gwynn）在法庭上斥責，洪女對受害者的敵意是不斷「冒泡與潰爛」的，這是一場長達三個月的恐怖復仇，以縱火、勒索及危害他人安全等罪名，判處她6年2個月有期徒刑。洪女自2024年6月被捕至今已服刑約1年7個月，她仍須在獄中度過至少4年才具備申請假釋的資格。

房東與3位室友事後接受Pocast專訪透露更多受害細節，眾人皆難以走出洪女陰影。房東愧疚於讓家人陷入危境；室友則表示，至今半夜聽到敲門或拉行李的聲音都會感到恐慌；一名台灣籍室友更害怕地指出，眾人關係尚未破裂時，閒談間曾透露在台住處，「希望以後她如果真的被遣送回台灣，我們可以得到相關的保護……」

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

持足療刀追砍路人至派出所門口 黃偉哲曝「群警衝出壓制」影像

台人遇青森7.6強震「冷靜護電視」片瘋傳 日網友淚讚：感謝台灣

馬斯克PO美國家庭年收排行引戰 台人嗨見亮點：跟中國分開算