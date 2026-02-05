台女澳洲租屋被趕變「地獄室友」 縱火報復房東判6年

（中央社墨爾本5日綜合外電報導）澳洲法院今天針對一起「地獄室友」案作出判決，33歲台灣女子洪彩微因不滿被趕出租屋，在長達3個月的時間內對前房東進行連環報復，甚至在屋內有老人小孩時縱火。法官稱其積怨已久，最終判處6年2個月徒刑。

根據9News等澳媒報導，事件始於2024年3月11日，洪彩微（Tsai-Wei Hung, 譯音）在被趕出分租房當天即展開連串報復，她先朝車庫門丟雞蛋，之後高速駕車衝向前室友段中廷（Chung-Ting Tuan, 譯音）與房東張林（Lin Zhang, 譯音），在距離僅1公尺急煞停車。接著她駕車撞向車庫鐵捲門，造成門體及停放在內的3輛車輛受損，並在警方抵達前逃離現場。

隔天她再次破壞車輛，並向警方聲稱「只是想嚇嚇他們」。

洪女的犯行在3個月後進一步升級。6月，她回到位於克萊德北（Clyde North）的原住處焚燒前門與車輛，並向張林勒索3萬澳幣，恐嚇張林家人「要小心，否則會落得跟我一樣的下場」。

6月12日凌晨，張林因擔心房客安全，安排所有受害者暫住自己家中，洪女竟闖至張男位於伯威克（Berwick）的住處，在明知屋內有包括兩名幼童與一名老婦在內共7人的情況下，在房屋前門入口處傾倒助燃劑並點火。

據受害者描述，洪女點火前還用中文憤怒大喊：「去死吧！」所幸火勢在水泥地上自行熄滅，未造成人員傷亡。

墨爾本郡法院法官葛溫（Carolene Gwynn）指出，洪女的行為是對被趕出合租屋「極端、情緒不穩且坦白說非常危險」的反應，她對受害者的怨恨在3個月間不斷「醞釀、惡化」，最終演變成預謀性的恐怖報復。

洪女聽取判決時情緒一度崩潰，導致庭審必須短暫中斷。

洪女最終承認包括4項縱火、勒索及危害他人生命安全在內的多項控罪，被判處最高6年又兩個月徒刑。由於洪女先前已被關押1年7個月，還需服刑4年才有資格假釋。（編譯：鄭詩韻）1150205