台女澳洲縱火遭判刑6年2月！當庭崩潰打滾

▲台灣女子洪采薇（Tsai-Wei Hung）去澳洲打工度假時，因租屋糾紛與鄰居與房東和房客起衝突，之後洪女做出一連串脫序行為，甚至縱火燒屋，遭法院判刑6年2個月。（圖／翻攝自Eyewatch - Casey Police Service Area臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣女子洪采薇（Tsai-Wei Hung）去澳洲打工度假時，因租屋糾紛與房東和房客起衝突，之後洪女做出一連串脫序行為，包括恐嚇、勒索、縱火燒車燒屋等等，被澳洲媒體稱為「惡夢室友」，洪采薇2024年6月被捕，案件審理至今，澳洲維多利亞州郡法院（County Court of Victoria）4日宣判，洪采薇遭判處6年2個月徒刑，洪采薇當庭情緒崩潰，在法庭上打滾、頭撞欄杆，導致法院不得不暫時休庭，以讓她平復心情。

根據澳洲媒體報導，洪采薇因4項縱火罪、敲詐勒索罪和危害他人安全罪等罪嫌，被法院判處6年2個月徒刑，扣除2024年6月被捕後羈押至今的1年7個月，洪采薇還得再坐4年牢才有資格獲得假釋。

法官格溫（Carolene Gwynn）在宣判時表示，洪采薇的犯罪行為「非同尋常、極端失控」且可以說高度危險，對於與其發生糾紛的房東和房客，洪采薇的敵意「不僅持續存在，憤怒更是不斷醞釀、累積」，進而展開了「令人恐懼的報復行動」，影響了多名受害者。

洪采薇因與室友不睦，被房東要求搬出房屋，結果洪采薇竟然實施一系列報復行為，像是向車庫扔雞蛋、開車高速衝向人後再故意急煞、開車衝撞車庫，以及最離譜的，縱火燒屋燒車，還向房東勒索3萬美元，否則就恐嚇會讓其他房客「遭遇不幸」。

洪采薇縱火燒房東家時，當時正值深夜，屋內有七人包括兩名兒童和一名老婦，洪采薇在點火時大喊「去死吧」，好在火勢及時撲滅未釀成死傷，但法官指出，只是因為幸運，洪采薇潑灑的助燃劑沒有發揮出效果，無人傷亡不能改變洪采薇惡行重大的事實。

