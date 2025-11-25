台女紐約吃霸王餐提議「肉償」 欠租126萬將被豪宅驅逐

34歲台裔女子鍾姓女子近期在美國紐約成為當地餐飲界的頭號麻煩人物。根據最新消息，這位在網路上精心營造名媛形象的女子，即將因積欠高達4萬美元、約合新台幣126萬元的租金，於12月2日前被逐出位於布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。

鍾女自10月底以來，至少5度因吃霸王餐遭到逮捕。她經常以知名網紅的姿態，前往米其林星級等高檔餐廳用餐，每次消費動輒超過百美元。然而在結帳時，她卻反覆以信用卡刷卡失敗為由推託付款，甚至向店家提出以撰寫網路文章或「身體」來折抵餐費的建議，讓餐飲業者深感困擾。由於她特別鍾愛Prada精品，美國媒體因此戲稱她為「穿Prada的惡魔」。

根據《紐約郵報》報導，鍾女目前居住在肯特大道416號一間月租3350美元、約合新台幣10萬5千元的豪華套房內。這間套房可以俯瞰曼哈頓的河畔景致，然而她的租約已於今年8月到期，之後便未續約也未繳納租金，導致欠款不斷累積。大樓管理人員表示，將她驅逐已成為首要優先事項。

即便面臨驅逐危機，鍾女仍持續在公寓內拍攝性感自拍照與名牌美照，展現豪宅內的奢華生活。霸王餐事件曝光後，她依然頻繁更新社群媒體，據稱又吸引了上萬名新粉絲關注。

然而，大量鄰居的投訴讓她的處境雪上加霜。多名住戶指出，鍾女經常將垃圾隨意丟棄在走廊，製造的噪音大到讓牆壁震動。她甚至會跑到鄰居家門口大吼大叫，還曾用紅色口紅在門上寫下對方的名字，警方因此多次上門處理。有鄰居形容她精神狀況似乎不太穩定，打招呼也不理人，甚至不願與他人同搭電梯。

值得注意的是，這棟總價超過6億5千萬美元的豪華大樓，正是由前紐約州長史必哲所開發。面對鍾女引發的一連串爭議，史必哲僅輕描淡寫地回應，表示她的行為讓他在那些餐廳訂不到位子，並拒絕進一步發表評論。

