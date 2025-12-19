台女紐約吃霸王餐被捕！出庭狂插嘴打斷法官被罵爆

根據紐約警方紀錄顯示，自稱1990年在台灣出生、畢業於台灣某國立大學的34歲女子Pei Chung，自10月底以來持續在布魯克林、曼哈頓等地的高級餐廳消費後拒絕付款。該女子在社群平台Instagram擁有超過萬名追蹤者，經常展示穿戴皮草大衣、名牌包款與精品服飾的照片，塑造奢華名媛形象。

據受害餐廳業者透露，Pei Chung會盛裝打扮進入高檔餐廳，有時攜帶專業相機與燈光器材，企圖讓店家認為她是知名美食網紅。當用餐結束後，她會要求以照片和部落格文章曝光來換取餐費。當餐廳拒絕時，她甚至會提議以性服務代替付款。其中一家受害店家表示，Pei Chung曾為拒絕付帳躲在廁所內長達45分鐘，向店員詢問是否可以幫她付錢，她會提供另一種非現金方式償還。

警方統計顯示，紐約地區至少有超過10家餐廳因Pei Chung吃霸王餐而報警處理。除餐費問題外，該女子更被爆出積欠逾百萬元房租。最終於上月11日遭警方逮捕，被移送至雷克島監獄。

12月18日，布魯克林刑事法院開庭審理此案。與過往身穿名牌的形象截然不同，Pei Chung身穿橄欖綠色囚服、雙手戴著手銬，素顏出庭。當法官雷諾茲闡述罪狀時，她直呼對她的指控並不正確，並頻頻打斷法官發言。即使法官警告仍持續插嘴反駁，法官當庭怒斥：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」沒想到Pei Chung竟回嘴：「那是不對的。」

其辯護律師德夏魯斯主張，當事人對司法程序理解有限且溝通困難，請求限制媒體在庭內拍攝，避免影像遭不當利用。但法官以案件涉及公共利益為由，駁回辯護律師請求，裁定准許攝影。法院已於11月26日下令Pei Chung接受精神鑑定。

