台女背包客因租屋糾紛被判逾6年徒刑 當庭哭鬧咆哮

台灣一名洪姓女背包客2024年在墨爾本租屋期間，因租屋糾紛竟犯下多罪，遭法官判處6年2個月徒刑，洪女聆判後，不服判決，又當場大鬧法庭。

一名33歲的台灣洪姓女背包客，2024年在澳洲墨爾本因租屋糾紛，犯下縱火、勒索、危險駕駛及危害他人安全等罪名，本月4日被澳洲法院判刑6年2個月，並且必須服刑4年之後，才能申請假釋。洪女在得知判決之後，當場情緒崩潰，在法庭上打滾哭鬧，連法官都頻頻搖頭。（葉柏毅報導）

本案發生在2024年3月，洪姓女背包客在墨爾本，與3名室友合租，但她與3人嚴重不合，又不滿中國籍房東要求她搬走，隨即展開一連串報復行動，包括朝車庫門丟雞蛋，還駕車衝向房東與室友，在撞到前1公尺緊急煞車，甚至撞毀車庫門後破壞3輛轎車等等。

更誇張的是，2024年6月某一天凌晨，洪女在合租屋前門潑灑汽油縱火，還用中文怒喊「去死吧！」所幸當時下著大雨，將火熄滅，沒有造成嚴重傷亡，房東怒而報警，並表示，洪女除了縱火之外，還向房東勒索3萬澳元。

法官在審理後裁定，洪女的犯行極為罕見、情緒激烈，並且涉及縱火、勒索、危險駕駛、危害他人安全等罪，決定判處洪女6年2個月有期徒刑，再罰款1000澳元，並且還要在獄中服刑4年才能申請假釋。

據澳洲媒體報導，洪女在得知判決後，當場情緒激動，以母語哭喊、呻吟、躺地打滾，瘋狂拉扯自己的頭髮等，連法官也頻頻搖頭。