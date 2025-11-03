台女自曝「3月被邀去馬來西亞內幕」被說服嘗試那些東西

網紅謝侑芯馬來西亞猝逝。（圖／IG@irisirisss900）

31歲網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。事件持續延燒之際，有「台灣最強AV女優」之稱的娃娃（翁雨澄）2日晚間突然在Threads上發文，雖未點名，但內容指涉「三月曾被邀請到馬來西亞參加神秘旅行」，並提及被對方說服「嘗試那些東西」，貼文一出引發外界高度關注與揣測，不少網友懷疑她暗指的對象是否與謝侑芯案件有關。

娃娃在貼文中回憶，今年三月她受邀赴馬來西亞，原以為只是單純旅行，「整整三天我只有第一天有PO限動，因為後面就被帶去了一個神秘的旅行。」她寫道，對方曾向她表示「只有跟妳這樣做，這是我們之間的小秘密」，並在過程中說服她嘗試「那些東西」，讓她一度相信自己是對方心中唯一，「你告訴我你愛我的靈魂，你說我是最特別的。」

然而，她事後得知自己並非唯一受邀者，崩潰表示：「原來你不只跟我這麼做，原來還有其他女孩也接受了你的邀請」，更語出驚人地寫下：「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」她坦言這段經歷讓自己心碎，無法接受真相，「痛你太傻，痛你怎麼會有這麼難的人生要過，痛為什麼這世界永遠都有欺騙與隱瞞，痛沒有真心可以相信。」

藝人黃明志。（圖／中時資料照）

由於貼文發布時機敏感，再加上提及地點與內容細節，立即引發網路熱議。不少網友留言詢問：「這時候才要出來說？」、「是黃...？」、「永遠不要相信只愛你一個，你是他愛的人裡最愛的一個。」也有人問：「所以在講誰？」、「妳那時是去做什麼呢？」娃娃則回應：「受邀去旅遊。」還有網友直言：「這是有錢人的優勢之一啊，有錢人是少數，多數女生就算知道是謊言也不願相信，怕遇不到下一個願意玩他的有錢人，其實就都這樣吧，心知肚明。」對此，娃娃澄清：「我又沒有收錢。有本事你也可以跟黃明志一樣，成為有才華、有內涵的人。」

