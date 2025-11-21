台女變「穿著PRADA吃霸王餐的惡魔」又來了，多次獲釋反嗆店家：報警啊！圖／翻自《每日郵報》

一名自稱來自台灣的網紅、現年34歲的「LU」(Chung, Pei-Yun)，因接連在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐，成為當地餐廳鎖定的「超級麻煩人物」，而且LU雖然多次被警方逮捕，但也很快就獲釋。最近她又被發現，繼續在多家高檔餐廳吃霸王餐，而有的店家也開始使出「賤招」對付她，希望能將她擊退，也有店家形容她真的是「穿著PRADA的惡魔」。

據美國《紐約郵報》報導，這位「LU」目前已經在紐約高檔餐廳臭名滿天下，10月底以來，她至少7次在布魯克林與曼哈頓高消費餐廳吃霸王餐，包括知名牛排館Peter Luger、義式餐廳Francie及潮流餐酒館Lavender Lake。雖然LU被店家報警處理，並在本月14日出庭，但她依然可以在紐約街頭趴趴走，而且在隔天又跑到一家泰式高檔餐廳Sea Thai與米其林星級義大利餐廳Misi吃霸王餐。據悉當天她被警方逮捕2次，但最後又獲釋，警方只能將她列為監管對象。

廣告 廣告

就在本月19日，LU再度出現，這次跑到一家澳式高級咖啡店Hole in the Wall。據店員蘿絲（Ross）說法，當天LU一身穿著高檔貨，一身皮草加PRADA腰帶，揹LV包包，但大家一看到她，全都認得是「麻煩人物來了」。蘿絲稱，當時LU約下午5點多來，並點了3道主菜和1杯卡布奇諾，之後店經理「親自接待」她。

接著店經理直接向LU明說：「請您先結帳。」不過LU只是笑笑，然後她繼續打卡、拍照、上傳IG。之後經理又直接向她說：「如果你不付錢的話，我們要報警囉！」沒想到LU反嗆：「好啊，你去報警啊！」經理莫可奈何，於是直接把她桌上的餐點和卡布奇諾全收走。

蘿絲說，LU在店裡大概坐了5個小時，一口餐點都沒吃，一直都在划手機，最後又跑進去廁所。報導指出，這次店家對於LU的行為，已經不願意報警，蘿絲說，因為大家都發現，越是報警，LU就覺得自己變得更紅，她會這樣做就是為了求關注漲粉，所以現在店家已經不太願意「配合她」。

報導指出，LU每次出現在各家高檔餐廳，總是穿著PRADA、LV、迪奧、Cartier等高檔名牌，但現在也被紐約店家諷刺是「穿著PRADA的惡魔」。根據她個人在網上的自介，她出生於台灣，曾學習芭蕾舞與古典音樂，3歲開始練習小提琴、17歲就能操作步槍，學業成績優異，畢業於國立高雄師範大學，2019年前後取得普瑞特藝術學院（Pratt Institute）全額獎學金赴紐約就讀科技設計領域。此外，LU也曾短期擔任多家企業的用戶經驗設計師（UX Designer），但2023年後便未再公開工作履歷，甚至自稱「半退休」。



回到原文

更多鏡報報導

丟臉丟到國外？台網紅在紐約吃霸王餐遭逮5次 還稱願意用「其他方式」抵帳

大媽求博愛座不搏鬥 公開喊話：有人要讓坐嗎？我會給美金

菲律賓重判匪諜無期徒刑！前市長郭華萍被指是中國人 涉人口販運與詐團