台女變「穿PRADA惡魔」紐約吃霸王餐，被捕9次終遭羈押！14萬交保金付不出。圖／翻自IG

一名自稱來自台灣的網紅、現年34歲的「LU」(Chung, Pei-Yun)，因從10月以來接連在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐，成為當地餐廳鎖定的「超級麻煩人物」。據悉她過去已被警方盤查10次、逮捕8次，但LU都可以輕輕鬆鬆從警局出來，終於在第9次逮捕有了「結果」，被法官裁定羈押，需付4500美元保釋金（約新台幣14.2萬元），但傳出截至本週一，LU尚未給付保釋金。

據美國《紐約郵報》報導，LU從10月開始吃遍紐約各大頂級餐廳，她每次出現，總是穿著PRADA、LV、迪奧、Cartier等高檔名牌，但等到結帳的時候，往往不認帳，並跑進廁所「神隱」。據悉多個受害店家都有報警處理，LU至少被警方查問10次，其中有8次都遭警方當場逮捕，但最後LU都花不到半天的時間，就能輕輕鬆鬆從警局獲釋。

廣告 廣告

報導指出，受害店家包括知名牛排館Peter Luger、義式餐廳Francie及潮流餐酒館Lavender Lake，本月15日又跑到一家泰式高檔餐廳Sea Thai與米其林星級義大利餐廳Misi吃霸王餐。接著在本月19日，LU再度出現，這次跑到一家澳式高級咖啡店Hole in the Wall。店經理知道惡名昭彰的LU，於是親自接待她，並要求她上菜後就要先結帳，但LU持續賴帳，還嗆店經理：「你去報警抓我啊！」後來經理把桌上的菜全部收掉，讓LU沒辦法拍網美照，最後LU也默默離去。

LU被警方問話10次，逮捕8次都被釋放，終於在第9次的逮捕，成功被法官裁定羈押。圖／翻自《每日郵報》

接著在本月21日，LU出現在一家墨西哥餐廳，點了149美元（約新台幣4684元）的餐點，同樣不付帳，店家報警處理。這一次，LU被警方第9次逮捕，而這一次，終於被法官裁定因涉偷竊食物罪、服務偷竊罪等羈押，並被關押在紐約賴克斯島（Rikers Island）上的看守所。法官裁定LU的保釋金為4500美元，不過到24日，LU仍沒有付出交保金。報導提到，LU有聘請律師處理，而該律師目前拒絕接受採訪。

另外報導也提到，LU原本承租月租3350美元（約新台幣10.5萬元）的高級公寓，現在也因為無端拖欠租金，下個月將遭房東驅逐。對於LU被羈押一事，不少受害餐廳的業者都直呼：「正義終於到來！」



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／台女變「穿著PRADA吃霸王餐的惡魔」 多次獲釋反嗆店家：報警啊！

丟臉丟到國外？台網紅在紐約吃霸王餐遭逮5次 還稱願意用「其他方式」抵帳

網紅翻車！爆吃霸王餐「以身相抵」又欠百萬房租 光鮮亮麗背後真相全曝光