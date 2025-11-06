台女走私20kg液態大麻闖關 遭關西機場逮捕

▲一名30歲台灣籍女子從泰國曼谷飛抵日本關西機場，將20公斤的液態大麻藏在行李中試圖走私入境，遭到查獲逮捕。（圖／擷取自讀賣電視台）

[NOWnews今日新聞] 關西機場警察署近期破獲一起毒品走私案，一名30歲台灣籍女子從泰國曼谷飛抵日本關西機場，將20公斤的液態大麻藏在行李中試圖走私入境，被緝毒犬嗅出異狀，當場遭到緊急逮捕。大阪海關關西機場海關分署表示，這是近十年來關西機場查獲的最大宗液態大麻案件。

綜合日媒報導，該名30歲台灣籍女性黃子琳自稱從事保全職業，她於9月12日時，從泰國曼谷飛抵日本關西機場，從入境大廳領取了兩件托運行李並推著行走時，一隻即將退休的緝毒犬石英（クオーツ）嗅出了異狀，並向領犬員做出反應，海關隨即對黃姓女子的行李進行全面檢查。

海關人員檢查行李箱內的物品後，發現液態大麻被分裝在洗髮精、化妝品容器、食品罐頭等共37個容器中，總計20公斤，當場以違反《麻藥取締法》的營利目的共同輸入等罪嫌，緊急逮捕黃姓女子。

黃姓女子在接受海關調查時供稱「不知道是大麻」，並解釋她攜帶的液態香煙。據關西機場警署和關西機場海關分署表示，黃姓女子將裝在容器內的液態大麻藏在行李箱中，很可能以營利為目的進行走私。由於可能涉及組織犯罪，因此尚未透露她是否認罪。

緝毒犬立功：查獲史上最多液態大麻

此次查獲大麻走私的關鍵是緝毒犬石英，據稅關人員透露，石英是一隻經驗豐富的緝毒犬，目前8歲，預計將於年內退休。

此外，關西機場警署於5日還宣布，逮捕了一名居住在大阪市北區的44歲無業男子，他涉嫌於8月從泰國走私58克大麻等毒品入境日本，所幸被7歲緝毒犬未来（ミライ）查出。

