台女赴日遇驚魂！短髮男扮女「毛巾遮下體」闖女湯 飯店回應惹議

一名台灣女子日前跟團赴日本四國旅遊，在香川縣某知名溫泉飯店泡露天女湯時，驚見一名外貌中性的日本年輕男子闖入浴場。對方留著及肩短髮、戴黑框眼鏡，以毛巾遮掩下體，在浴池與洗身區間來回走動，還不時四處張望，行為讓多名女性感到強烈不適。

台女日本泡溫泉驚魂，男闖女湯引恐慌、飯店回應惹議。（圖／報系資料照）

原PO指出，該名男子外型偏中性，但仔細觀察後發現「沒有胸部」，確認其生理特徵為男性。她回憶當下不僅與對方同池泡湯，還曾對到眼，事後回想仍感到極度不舒服，直言只要仍有男性生殖器官，就不該出現在女性浴場。

她隨即向飯店反映，男子被帶離現場並確認生理性別為男性，警方到場做完筆錄後未有進一步處置。飯店經理僅口頭道歉，並表示此類情況「無法事前防範」，也無法對每位旅客進行檢查，回應讓原PO相當不滿。

貼文曝光後引發熱議，不少網友對女性泡湯安全表示憂心，認為部分老飯店管理鬆散，也有人質疑性別空間界線的執行問題。原PO則提醒，赴日泡湯務必提高警覺，留意行為怪異人士，因為一旦發生狀況，飯店與警方的處理恐怕難以讓人安心。

