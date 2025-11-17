台女遊客北海道機場遭安檢員「捏胸」性騷！日判罰6萬台幣

台灣遊客在北海道新千歲機場遭安檢員性騷擾。 圖：翻攝北海道官方旅遊網站(資料照)

[Newtalk新聞] 一名台灣女子今年2月在日本北海道新千歲機場通過安檢時，遭日籍的男性安檢員從後方環抱並觸碰胸部，事後她延後返台行程報警，案件引發台日關注。歷經9個月調查與審理，日本司法機關判處涉案的安檢員30萬日圓。

事件發生於2月11日，受害女子在社群Threads發文控訴，在新千歲機場接受安檢時，突然感到有人從後方環抱，且右胸遭捏弄。她原以為是同行伴侶惡作劇，回頭卻見到一名手持她靴子的男性安檢員。女子當場大聲喝斥，但機場人員疑因語言隔閡未積極處理，涉案者也企圖推託。為捍衛自身權益，她與伴侶決定延後班機並向警方報案，在日本航空、我國駐札幌辦事處與千歲警察署協助下順利完成程序。

根據媒體報導，警方調查後於2月27日逮捕涉案的安檢員伊藤大介。男子在訊問時一度否認蓄意性騷，聲稱「不記得有沒有摸到她的胸部」。然而，經多月調查取證，司法機關仍認定其行為，依法處以罰金30萬日圓(約6萬新台幣)。

判決出爐後，受害女子在社群分享心情，表示收到通知時「心情相當複雜」。雖然慶幸最終對方確定被定罪，但對30萬日圓的罰金仍覺得「看起來很輕」。不少網友也對此抱不平。她坦言，經過此案，她意識到法律判決與心理創傷本就無法「對等比較」，刑罰的輕重無法立即彌補她的心理創傷，但此案至少是「法院認證」，能反擊當初質疑她動機的酸民。她也警告心存僥倖的加害者，在性騷擾零容忍的社會氛圍下，未來被定罪的風險只會越來越高。

