台女遊日帶鍋「飯店煮和牛」兩派人吵翻 旅遊達人說話了

近日一名台灣女網友到日本北海道旅遊，因在房間用自帶的快煮鍋煮和牛引發爭議，不少人批評，在未附廚房的房間煮食缺乏常識，遭到大批台日網友炎上，但也有人認為只是用小鍋煮，沒有炒菜的油煙，不用太過苛責。旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」直言，在沒有廚房的飯店自煮，風險比想像的還高，除了可能造成氣味殘留、電力負載、觸犯防火規範、影響其他房客外，也可能會因此被收清潔費或損害費。

一位女網友在社群平台Threads曬出在飯店房間使用快煮鍋的畫面，她將玉米、豆腐、黑毛牛肉、高麗菜放入鍋裡烹煮，還慶幸自己有帶小鍋子去日本，讓她能和朋友在泡完溫泉後，來上一鍋。

女子的行徑引發大票人批評，指飯店若未提供廚房或烹飪電器，就不應該擅自在房間煮食，這樣不但會讓房間充滿異味，還可能造成安全隱患。貼文也被轉發到社群平台X，不少日本網友留言認為行徑誇張，想煮飯的話為什麼不選擇附有廚房的民宿或飯店。目前女網友貼文已刪除。

不過網路上也出現其他看法，「我覺得小鍋還好，至少不是炒菜的油煙」、「我認為這還好欸，租屋處沒廚房也是用這種插電小鍋弄泡麵啊」。

沒抽風設備 味道會殘留很久

知名旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」在臉書粉專解釋，在日本住沒有廚房設備的飯店，不能自煮的原因和防火法規、設備配置有關，原因有5點，包括在沒有排油煙設備房間煮火鍋、煎肉、煮泡麵，會讓房間充滿無法散掉的味道，甚至飄到走廊。粉專指出日本飯店對「氣味干擾其他房客」非常敏感，有些還會記錄成損害、要求加收清潔費。

味道殘留 房間必須做深度清潔

粉專指出，味道濃的料理一旦在小空間烹煮，地毯、窗簾、床鋪全部吸味，房務可能需要花上更多時間與成本清理，飯店會認為客人造成額外負擔，有些會收取除味費、特殊清潔費。

電力負載不足 可能跳電

粉專指出，飯店房間的插座不是針對電鍋、電炒鍋、電磁爐設計，若使用高瓦數器具，可能會讓房間瞬間跳電，造成同樓層電路過載。

飯店受防火法規限制 不允許炊事

粉專表示，日本的防火法規非常嚴格，沒附廚房，就代表房間沒通過能烹煮的設計許可，難以承受高溫或油煙。

蒸氣、熱水、油煙 對房間造成損害

日本飯店房間通常不大，桌子多是木質或貼皮，粉專指出，當電鍋蒸氣往上沖，可能會造成牆壁受潮、木桌因熱而變形、冷氣下方積水、火警器誤啟動。

