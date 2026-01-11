台女「平均生0.87個」成國安危機 王世堅拋1想法救生育率

政治中心／綜合報導



少子化成為台灣長期現象，近期更有數據顯示，台灣在227個國家與地區中，生育率竟是全球最低，平均每位女性只生0.87個小朋友。對此，民進黨台北市議員王世堅在臉書直指，此情況已是國安危機，更拋出具體解方，包括婦女產後在月子中心的支出，應被認列在綜合所得稅的列舉扣除額中。





王世堅指出，自己一直強調，台灣現在最嚴峻的國安問題就是少子化。根據去年一項大型的國際調查，在227個國家與地區當中，台灣的生育率竟是最低，平均每位女性只生0.87位小朋友，這項數據僅有其他國家的一半，甚至比同樣偏低的日本、新加坡還要少。他建議，未來婦女產後在月子中心的支出，應該能被認列為醫療及生育費用的列舉扣除額。他強調，坐月子是生育的一環，產後出血、傷口復原更是醫療的一種，而且良好的產後照護，不但能讓女性同胞更順利地重返職場，也才有可能再計畫生第二胎、第三胎。王世堅希望，財政部能為國家少子化的問題多盡一份心力。

多數網友看完後則指出：「房地產也是主因，很多年輕人因為買房壓力大，不生小孩、養不起」、「生小孩還是留給有錢人，才能全心照顧、栽培，沒錢人連過日子都難，哪還有心力照顧與培養小孩」、「堅哥會想到這個議題真的很棒！小弟身為一個一胎爸的心得是，固然補助很多，但並不會因為一直增加這些短期或一次性的補助，就提高多生小孩的意願」。









