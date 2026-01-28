台媒問張又俠落馬影響兩岸？國台辦發言人尷尬狂翻小本本才回...兩個名字在逐字稿中「被消失」

中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立被立案調查，台灣媒體今（28）日在中國國台辦記者會中問及此題，引起國台辦發言人張晗尷尬、狂翻資料數秒，才回應「表明中共懲治腐敗無禁區、零容忍」；值得注意的是，記者會逐字稿中的題目也被簡化為「中國方面軍方高層人事」，只字未提張又俠、劉振立的名字。

國台辦今日舉行記者會，台媒關切張又俠、劉振立遭立案調查，共軍高層動盪，是否會影響兩岸關係發展？

未料，張晗停頓幾秒、狂翻資料後才說，有關立案審查調查，再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨與軍隊有決心、有力量的重要體現。

張晗並說，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」，中國願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

值得注意的是，記者會逐字稿中，對張又俠、劉振立的名字隻字未提，題目僅被簡化為「請問近期中國方面軍方高層人事動盪會否影響兩岸關係發展？」

（圖片來源：網路、三立新聞）

