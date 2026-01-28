即時中心／張英傑報導

中國國家主席習近平日前清洗解放軍高層，中央軍委副主席張又俠跟中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立2人落馬，引發國際社會震撼！國台辦今（28）日舉行例行記者會，有台灣媒體詢問相關問題，原本笑咪咪回應各媒體提問的國台辦發言人張晗，臉色一沉，「當機」數秒，場面超尷尬！





據中國國防部官網日前指出，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查，消息一出，引發各界震撼；國台辦今天舉行例行記者會，台灣媒體《中央社》提問，張又俠跟劉振立2人，因涉嫌嚴重違紀違法遭到調查，有關解放軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？

廣告 廣告

聽到台媒的提問，原本笑咪咪回應各媒體提問的張晗，臉色一沉，「當機」數秒後，「官腔式」回應，有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現；在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權。

張晗還聲稱，願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

原文出處：快新聞／台媒問張又俠落馬議題 國台辦發言人「當機」擺臭臉

更多民視新聞報導

白營批台美關稅「不透明」 律師反諷：柯文哲才自曝「子宮換軍購」交易

國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京

國共智庫論壇2/3北京登場 國台辦宣布將觸及「兩岸旅遊」議題

