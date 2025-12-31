台媒追問和平前景 陸重申反台獨

大陸官方在雙城論壇一結束，隨即宣布實施「正義使命-2025」圍台軍演。12月31日大陸國台辦年終記者會上，台媒連續追問，如此安排下，兩岸交流的意義？兩岸和平的定義？如何才能看到和平前景？大陸國台辦發言人張晗回應，台獨分裂與外部勢力是對台海和平穩定最大威脅，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，明確的反對台獨。

另對我國政府批評軍演是在挑戰國際秩序。張晗表示，民進黨頑固堅持台獨分裂，是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「危機製造者」、名副其實的「戰爭煽動者」，解放軍相關軍事行動是對台獨分裂勢力挑釁和外部勢力干涉的嚴正警告，正義之舉，合法合理，天經地義。

台北上海雙城論壇上月28日舉辦完，隔天29日解放軍東部戰區一早即宣布「正義使命-2025」圍台軍演，讓交流氣氛瞬間退卻。雖然大陸國台辦宣稱，演習非針對廣大台胞，不過在2025年最後一場國台辦記者會上，仍引來台媒輪番提問。

對此，張晗表示，相關言論純屬顛倒黑白，混淆是非，今年的雙城論壇已經順利閉幕，取得了一系列成果。陸方一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域交流合作，並在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

台媒再追問，兩岸緊張之際，和平的定義到底是什麼？為了兩岸和平，兩岸可以做什麼讓彼此看到和平的希望？

張晗回應，台灣問題是中國核心利益中的核心，陸方維護國家主權安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁惡行都將遭到堅決回擊，強調台獨分裂與外部勢力的縱容支持，是對台海和平穩定的最大威脅，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，明確反對台獨。