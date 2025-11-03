台孤立無援 非潛艦管理不善藉口

美國《國家利益》雜誌2日刊登「華府台美關係研究中心」研究員孫廷禎發表的專文〈台灣潛艦困境的教訓〉，剖析台灣的國造潛艦（IDS）計畫。文章揭露台灣在推進雄心勃勃的國防自主計畫過程中，正因內部管理不善、資源匱乏與合約商內鬥，而面臨嚴重威脅。作者強調，允許台灣「拼湊式」造艦，恐非最佳選擇。

孫廷禎提到，IDS的問題通常來自造船團隊內部。合約商和海軍高層顧問之間，圍繞後續生產合約的財務利益而爆發內訌，這些問題嚴重到，要台船公司公開聲明。關鍵顧問因系統整合失敗憤然離去，就連國安會諮詢委員兼總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光，也在海試的關鍵階段突然辭職，讓民眾對潛艦計畫最終成效產生疑慮。

文章也提及，台灣社會廣泛討論，海鯤號原型艦造價對比日本「大鯨級」潛艦與韓國「島山安昌浩級」，巨大差價讓外界質疑，在大陸侵略迫在眉睫下，台灣這樣的建軍模式，是否可行且有效。

孫廷禎認為，台灣在國際上孤立無援的處境，絕不能成為管理不善或醜聞的藉口。相反，這恰好證明管理能力的重要性。若台灣不得不出於戰略需要，推進一些高風險項目，那麼台灣就須根本性地提升專案管理、國際談判，以及獲取新型武器和技術授權的能力，每一分錢、每一項技術都不能浪費，而現在的「拼湊式」造艦終將影響戰力。

孫廷禎認為，台灣須轉向務實的靈活國防自主（Smart Self-Reliance），美國則應更有彈性地放寬技術出口許可，例如潛艦所需的先進作戰系統、潛望鏡、魚雷等紅區裝備，這樣也可以幫助台灣在國防上更自立自強。文章稱，只是讓台灣用拼裝式的方式造艦，可能不是最佳選擇。