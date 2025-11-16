台學生英文閱讀考試成績不佳 學者盼老師推波助瀾

英語學習在台灣相當盛行，許多學生英文程度優異，不過，協助教育部處理英檢系統的師大英語系特聘教授陳浩然指出，從英檢系統可意外發現台灣學生的閱讀成績有缺口，這部分還需要教學現場的老師們多多協助。

台灣許多學生從小就學習英語，不少學生的英語程度相當優異，考試成績也表現亮眼。不過，師大英語系特聘教授陳浩然表示，若以CEFR(Common European Framework of Reference for Languages, 歐洲共同語言參考標準)這個國際通用的語言能力分級標準來看，台灣學生的閱讀能力意外的吃力。

陳浩然指出，過去大家只看學測、基測，現在一上國際標準才發現台灣學生的閱讀能力有待加強，他說：『(原音)我們在以前都覺得閱讀大家都沒問題，因為我們考試都考讀，我們發覺說如果用國際標準，因為我們扣歐規考試標準的時候，我們發覺說竟然我們學生以歐規標準去量的時候，連閱讀都會吃力，因為它會比較長，它的閱讀篇章會比較長。因為國際考試不管你台灣教多長，它用國際標準幫你量，這時候考下去就發覺我們閱讀是有缺口的，我們國中、國小這段在閱讀力比較辛苦。』

至於該怎麼補強，陳浩然表示，教育部的酷英平台(Cool English)上就有很多閱讀的教材可以使用，同時，印度有個StoryWeaver網站，上面有幾千本書都免費，教育部已把一些比較適合的教材放上平台，供學生使用。

不過，陳浩然表示，英文閱讀確實比中文辛苦，要一定程度才能吸收更多，尤其線上閱讀也比較累，這部分他希望在教學現場的老師們或圖書館老師可以多幫忙，培養學生的閱讀習慣，一點一滴的增加，才有辦法提高學生的閱讀能力。(編輯：鍾錦隆)