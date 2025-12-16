台宏復交有望？陸外交部：民進黨濫施「金元外交」注定失敗

我前邦交國宏都拉斯上月舉行大選，外界高度關注新任總統是否會與台復交。外交部長林佳龍近日稱，台灣是以真心誠意建構信任及繁榮的關係。對此，大陸外交部今（16）日批評民進黨政府濫施「金元外交」，逆歷史潮流而動注定失敗告終。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／CCTV+）

大陸官媒《新華社》報導，大陸外交部發言人郭嘉昆今日下午主持例行記者會。有記者提問稱，「台灣『外事部門負責人』林佳龍被詢及如何在與中國大陸競爭的情況下維繫台灣與宏都拉斯友好時稱，『台灣構建的是信任跟繁榮的關係』。中方對此有何評論？」

郭嘉昆回應，台灣當局打著「信任」「繁榮」幌子，濫施「金元外交」，掩蓋不了其不擇手段謀「獨」的本質，也欺騙不了輿論和台灣民眾。「台獨」勢力和民進黨當局逆歷史潮流而動，注定以失敗告終。

郭嘉昆又指，中方同宏都拉斯建交以來，各領域合作取得豐碩成果，有力增強宏都拉斯長遠發展能力，為兩國和兩國人民帶來巨大福祉。他強調，事實充分證明，堅持一個中國原則是順應歷史發展大勢、契合時代進步潮流的正確決定，符合有關國家和人民根本利益。

林佳龍日前接受《自由時報》專訪時談及與宏都拉斯恢復邦交。他指出，北京做過太多跳票的承諾，缺乏公信力。台灣的「榮邦計畫」模式，從人才培訓，到評估友邦適合發展的產業，因此宏國2名總統候選人才會不斷公開表達與台復交意願。

林佳龍稱，台灣與宏都拉斯建立了管道，會持續與宏國談出一個互惠兩國長期發展的外交夥伴關係。他強調，台灣以真心誠意建構信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，「台灣模式是一股良善力量，不會竭澤而漁」。

