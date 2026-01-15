台宏復交 美中角力新戰場

（圖／本報系資料照）

由美國總統川普支持的阿斯夫拉獲選為宏都拉斯總統，將於本月27日就職。由於阿斯夫拉在選前揚言將與我復交，《華爾街日報》13日也報導稱，賴總統有意過境美國，前往宏國參加阿斯夫拉就職典禮，這使得宏都拉斯成為美、中、台、宏四方外交角力的焦點。

從美國的角度看，如果台宏復交，必然導致中國與宏國斷交。雖然宏國在兩岸間外交轉向與美國無關，但中宏關係將由官方性質轉為非官方性質，象徵中國在宏國甚至中美洲的影響力大幅降低，這完全符合門羅主義的宗旨，美國自然樂見宏國與台灣復交。但在川普訪問北京之前，應該會避免令大陸難堪。

對中國大陸而言，若與宏國斷交並不僅僅是失去一個邦交國，而是代表大陸在拉美地區經營多年的努力受到頓挫。大陸推動的一帶一路計畫已獲得甚多拉美國家響應，而且大陸是許多拉美國家最大的貿易夥伴，當然不願退讓。在美國接管委內瑞拉之後，大陸不能再失守，必然要設法加大對宏國的援助，包括增購宏國白蝦，以杜悠悠之口。

我國在蔡英文執政時期斷交10國，卻沒有新增任何邦交國，如果能與宏國復交，當可扭轉外交頹勢。只不過想要宏國轉向，台灣必然要提供足夠的誘因，絕對不僅是進口白蝦而已。外交部對於台宏復交傳言的回應是：秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。此態度耐人尋味。

宏國是中美洲最貧窮的國家，振興經濟、消除貧窮是最迫切的議題。宏國在出口貿易及移民問題方面對美國依賴甚深，必須與美國保持良好關係。相對而言，是否與台灣復交並不是首要議題。阿斯夫拉揚言將與台灣復交，或許只是競選期間的政治語言。不過他既然獲得川普的支持，就任後必然將關注重心置於強化與美國的關係；是否會為討好美國而與中國斷交，還有待觀察。

宏都拉斯最終是否與台灣復交，將由阿斯夫拉決定。而影響阿斯夫拉決策的主要因素在於宏國自身國家利益，及美中角力的結果。台灣身為當事者，卻在此番角力中最不具影響力，充分顯現國際政治的現實面。

總統府發言人郭雅慧表示，有關賴總統參加宏國總統就職典禮的相關報導純屬臆測。宏都拉斯目前與我無邦交，即使阿斯夫拉決定與我復交，也要等到就職正式取得政權之後。阿斯夫拉固然可以邀請賴參加就職典禮，但是賴沒有赴邦交國教廷參加教宗就職典禮，卻以總統身分參加無邦交國家總統就職典禮，這要比美國跨境拘捕委內瑞拉總統更具戲劇性。《華爾街日報》此項報導是有所本或是臆測，甚至是在戲弄賴清德，可由旁觀者自行解讀。（作者為退休大使）