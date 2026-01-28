台宏有望復交？宏國新總統阿斯夫拉就職 誓言恢復台灣邦交

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

宏都拉斯企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）於昨（27）日在國會宣誓就任總統。阿斯夫拉在競選期間承諾將尋求與台灣恢復外交關係，該政策被視為其任內的重要外交任務，扭轉前總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交的決定。外媒指出，若宏國與台灣重新建交，將會對中國在中美洲的外交造成重大影響。

阿斯夫拉在競選期間承諾將尋求與台灣恢復外交關係，該政策被視為其任內的重要外交任務。（圖／翻攝Nasry Tito Asfura臉書）

根據路透社報導，現年67歲的保守黨領導人阿斯夫拉於昨日發表就職演說。阿斯夫拉強調，「我們必須開始工作，以謙遜的態度全力投入，為我們摯愛的宏都拉斯的每個角落帶來真正的解決方案」，他強調不能再浪費時間，必須立即投入工作，以應對貧窮、貪腐及犯罪等社會問題。阿斯夫拉也指出，應採取財政緊縮政策並吸引外資，重振西半球最貧窮國家之一的經濟。

在國際關係方面，阿斯夫拉在競選期間承諾將恢復與台灣的邦交關係，扭轉前總統卡蕬楚於2023年轉向北京的決定。報導指出，此舉將對中國在中美洲的外交布局造成重大挫折。此外，阿斯夫拉政府正與華府洽談，希望啟動與美國之間的雙邊貿易談判。

阿斯夫拉為商人出身，曾於2014年至2022年擔任首都德古西加巴市長，在美國總統川普（Donald Trump）的支持下，以約2萬6千票的極小差距擊敗中間派侯選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。儘管選舉過程出現舞弊爭議、歷時數週的計票遲滯，阿斯夫拉仍於12月24日當選總統，並在國會完成宣誓。

