台客入境日本遭搜全身！過來人秒曝「這原因」

日本因鄰近台灣加上匯率划算，許多國人都特別出國血拼，尤其退稅後價格又省了一大筆。不過卻有網友在社群上分享，她日前飛往日本岡山，一落地機場就被日本海關帶走搜身，安檢人員就連她的「私密部位」都不放過，讓原PO直呼「尷尬」。貼文曝光後，立刻引發熱議。

一名女網友日前在Threads上發文表示，這次是跟隨公司員工旅遊一行十幾個人出國，沒想到抵達日本岡山過海關時，只有她一人「中獎」被選中抽查。與一般的感應器掃描不同，她被海關人員請進了神祕的屏風後方。在屏風內，由女性安檢人員進行人工搜身。她描述過程非常仔細，安檢人員「從上到下、該碰的都有碰」，儘管明白這是為了飛安與維安的工作流程，但她也坦言：「說不尷尬是騙人的！」。

女網友飛日本岡山一落地就被帶去搜身，安檢人員連私密處都不放過。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

搜身結束走出屏風的那一刻，原PO腦中瞬間充滿疑問與小劇場，是她穿著太怪異還是髮色太顯眼？還是護照太常進出日本，亦或者是岡山最近有維安任務？不過理智告訴她是「隨機抽查」，但還是忍不住哀怨感嘆：「為什麼偏偏是我？」。貼文曝光後，引來不少網友分享自身經驗，「我在仙台機場跟緝毒犬擠眉弄眼，結果牠竟然來聞我的行李箱，我就被搜查了」、「沒事啦！我也曾經一人去岡山，海關都是挑獨遊的人，那時候也是搜得很徹底」、「我也在岡山被全身摸過，隨身行李翻過，大件的過X光，外套口袋挖一挖⋯」、「岡山機場檢查特別嚴格」。

不少網友指出，日本小機場很容易被檢查，尤其是獨旅+沒有托運行李，很容易中獎。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

也有許多網友認為因為是小機場，比較容易被海關檢查，「小機場最容易被查」、「小機場很常會出現的，8月飛神戶也是被帶去搜身也沒什麼就好好配合就好」、「越小的機場對國際航班越嚴格」、「小機場很容易，我也被搜過，但是他們態度很好」、「小機場+獨旅+沒有托運行李 = 幾乎都會中！」、「小城市的海關一直都是很嚴格的」。

