台客出國共食遭公審 達人曝日餐廳「1潛規則」！

生活中心／江姿儀報導



近日義大利披薩店老闆疑似不滿店裡台灣16名觀光客只點了5份披薩，竟拍影片公審，影片曝光後引發熱議。對此，台灣旅日達人林氏壁也發文分享台日文化習慣差異，提醒日本店家雖未明文規定，但基本上「一人點一份」，不鼓勵多人共食或分食同一份餐點。





台客「16人共食5披薩」遭公審 達人曝「日餐廳潛規則」建議：1人點1份！

義大利披薩店老闆不滿16名台灣觀光客只點5份披薩，拍片開始嘲諷公審。（圖／翻攝自PTT）

林氏壁昨（15日）發文解答「日本的餐廳可否多人共食分食？」，舉例2年前台灣遊客到日本福岡拉麵店用餐，不過店家禁止3歲孩童入內，6人只好點了3碗拉麵共食，輪流到店外看顧小孩，卻遭到店家拒絕。林氏壁指出此議題「長久以來爭議不休」，雖然日本餐廳並未明文禁止共食，但存在「一人點一份」的潛規則。

廣告 廣告

台客「16人共食5披薩」遭公審 達人曝「日餐廳潛規則」建議：1人點1份！

林氏壁指出，雖然日本餐廳並未明文禁止共食，但存在「一人點一份」的潛規則。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels、臉書＠日本自助旅遊中毒者）

林氏壁提到，日本很重視「讀空氣」。他進一步解釋，若一家店大排長龍、空位不多，外面還有很多人在排隊等候。這時如果一行6人占用6個位置，卻只點了3份餐點共食，「將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？」。不過店內人潮不擁擠，沒有佔位問題時，是可以禮貌詢問店家「不好意思，兩個人可以分食一份嗎？（すみません、二人で一つをシェアしてもいいですか？）」。此外，他提醒台人，要保持禮貌，遵守規範，給日本朋友留下好印象。

台客「16人共食5披薩」遭公審 達人曝「日餐廳潛規則」建議：1人點1份！

林氏壁指出，若店內人潮不擁擠，沒有佔位問題時，是可以禮貌詢問店家能否共食。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）





原文出處：台客「16人共食5披薩」遭公審 達人曝「日餐廳潛規則」建議：1人點1份！

更多民視新聞報導

「16台人吃5披薩」狂嘲諷！義大利老闆遭炎上道歉了

「16台人吃5披薩」遭公審 同團曝真相：老闆同意！

館長遭爆黑料 陳沂只信「真實尺寸」：好獵奇！

