台客日本護電視網瘋傳！她曝本國人地震「2反映」

生活中心／王靖慈報導

日本青森縣昨（8）日晚上11點15分左右，發生7.5強烈地震，隨後有台灣旅客在社群平台上傳影片，捕捉到了地震當下2位台灣人「護住電視」的畫面，意外成為討論焦點。財經網美胡采蘋則對此影片幽默表示，台灣人就是會在地震逃命的時候「捧著火鍋一起逃」，以及「在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視」，且換作她也會這麼做。









日本青森7.5強震嚇壞台灣旅客「秒撲電視」！她舉例：還會捧著火鍋一起逃

日本8日晚上發生7.5強烈地震，許多網友都放出災後照和影片。（翻攝自「max358japan」X）

日本8日晚上10點15分發生強震後，多位在日台灣旅客紛紛透過社群平台回報現場驚險狀況。地震當天有人拍下旅館房間的的畫面，影片中電視機差點倒下，2個台灣旅客邊搖邊護住電視，影片曝光立刻掀起網友討論。胡采蘋看到地震影片後，今（9）日在個人臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，文中她幽默表示：「講真，如果是我，也是會去按住電視」。她解釋，電視掉下來的後續處理實在太麻煩，尤其是在榻榻米上，「光想到怎麼從榻榻米裡面摳出玻璃渣子就頭皮發麻」。最後她於文末總結：「所以沒錯，台灣人就是會在地震逃命的時候捧著火鍋一起逃，以及在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視」，還笑稱換做自己的話2件事情她都會做。

日本青森7.5強震嚇壞台灣旅客「秒撲電視」！她舉例：還會捧著火鍋一起逃

胡采蘋貼文下方有許多網友也來幽默留言。（圖／翻攝自「Emmy追劇時間」臉書粉專）





貼文一出後，立刻讓許多網友笑翻，並同意：「台灣人76年以來過著處變不驚的生活，已經內化成DNA了」、「而且還用手機錄影耶，真的臨危不亂」、「捧著火鍋有點太Hard Core了妳做就好，我先抱著Switch 2出逃」、「已經變反射動作了，會第一時間去保護易倒貴重物品」、「火鍋因為太好吃了，跑到稍微安全的地方就繼續吃」，搞笑表示台灣人對地震「直覺式」的反應。









