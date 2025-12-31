台客札嘎其海鮮餐後崩潰！「吃熟食」仍腸胃炎 醫揭原因
台灣旅客在釜山札嘎其海鮮市場用餐後，近10人出現嚴重腸胃不適，即使食用的是熟食仍中招！醫師分析可能是生熟食交叉污染所致。社群媒體上也有多人分享在該市場用餐後身體不適的慘況，旅遊達人提醒在國外用餐要特別注意，建議避免食用生食、涼拌或重複加熱的食物，腸胃敏感者連含冰塊的飲料都不宜飲用，以免因腸胃問題影響整個旅程。
札嘎其海鮮市場以豐盛的海鮮料理聞名，包括帝王蟹、生螃蟹和生章魚等，是釜山必訪景點。H小姐一行4人於12月27日在該市場用餐，花費約1萬2千元，卻在24小時後陸續出現不適症狀。H小姐表示，她是第一個出現症狀的人，隔天將所有食物全部嘔吐出來，其他3人則在事發兩天後開始出現肚子痛和腸胃炎症狀。值得注意的是，儘管他們已經避開生螃蟹和生章魚等生食，仍然無法避免食物中毒。
H小姐回憶當時情況，症狀從悶熱、站立不穩開始，接著大量嘔吐，上飛機後又拉肚子，並出現喘氣和全身發麻的情況。回到台灣後，她立即掛急診、打點滴、抽血檢查，痛到爆哭，最終被診斷為腸胃炎和食物中毒。
社群媒體上也有其他台灣旅客分享類似經歷。有人在兩天前到同一市場用餐後，出現胃痛、無力，甚至站起來都感到痛苦。還有人上傳打點滴的照片，表示釜山行變成上吐下瀉和發燒，並警告「沒事不要去札嘎其市場」。另有旅客秀出海鮮照片，表示自己胃痛、嘔吐又發燒，強調「慘案不只我一個」。
醫師顏宗海解釋這種情況可能是因為生食和熟食沒有分開處理，例如在同一個砧板上先切生食再切熟食，就可能造成交叉污染。他指出食物中毒的原因很多，海鮮常見的菌種包含腸炎弧菌。而從社群媒體上統計，已有近10人在札嘎其市場用餐後身體不適。
旅遊達人劉騏樂分享，他聽過有人吃了生章魚後拉肚子住院的案例，提醒在國外用餐時要特別注意，尤其是食用不熟悉的食物時更應謹慎。為避免類似情況，建議旅客確保海鮮煮熟，避免食用生魚片、生蠔和未煮熟的貝類，涼拌或重複加熱的食物也有風險。腸胃敏感的人最好飲用瓶裝水，連含冰塊的飲料都應避免。出國看醫生不只費用高昂，語言不通也難以表達症狀，因此生食或不熟悉的食物建議淺嘗即止，避免因腸胃問題影響整個旅程。
