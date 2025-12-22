台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬

台灣旅客到希臘雅典玩，車子停放路邊３小時就被破窗、偷竊，財損超過３０萬元。（圖／當事人提供）

近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！

台灣旅客到希臘雅典玩，車子停放路邊３小時就被破窗、偷竊，財損超過３０萬元。（圖／當事人提供）

一名台灣旅客Genie在希臘雅典衛城旅遊時，將車停在附近巷子，結果車窗遭破壞，5個大行李箱和1個登機箱全被偷走，損失估計超過30萬元。Genie表示，她非常傻眼，完全不想再去那裡。她因為擔心皮夾被偷，特地將LV皮夾鎖在行李箱中，沒想到連同信用卡和加拿大打工度假工簽都一起不見了。更令她失望的是，當地警方態度冷漠，只願意開立物品遺失單，讓她對尋回物品不抱希望。

廣告 廣告

其他台灣旅客到雅典的時候也被偷，事後發現自己的生活用品被丟在鄰近的垃圾桶。（圖／sasalin1103提供）

另一位台灣旅客Sasa也在6月到希臘旅遊時遭遇類似情況。儘管她已將行李妥善隱藏，仍然被偷。Sasa懷疑，他們在隱藏行李的過程中可能被附近的人看到。她透露，車主已經被破窗四次，情況相當嚴重。最後他們只能靠著手機的最後定位，在附近垃圾桶找到一些生活用品，但手機已經不見蹤影。

網路上也有台灣人分享，自己環遊世界，結果到歐洲第一天就被偷，雖然貴重物品遭竊，但幸好護照還在身上。（圖／boy_910414提供）

還有一名台灣旅客在環遊世界到歐洲的第一天，就遭遇車窗被砸，iPad和其他貴重物品全被偷走。幸好護照仍在身上，使他能夠繼續旅程。旅遊達人指出，歐洲、美國常見破窗偷竊案件，而澳洲、菲律賓、埃及則扒手較多。

旅遊部落客熊熊來七逃建議，旅客的電子產品和高級衣物都可能成為竊賊目標，因為這些物品可能藏有珠寶等貴重物品，容易在黑市迅速轉售。他強調，投保失竊險非常重要，但也提醒旅客要仔細查看理賠範圍的細項。

雖然外交部領事局有提供旅遊書籍列出常見犯罪手法，但專家指出，在國外被偷能尋求協助的主要是當地警察，外交部能提供的幫助有限。專家提醒旅客，出門在外應避免將錢財和行李明顯暴露，財物損失雖然令人心痛，但若簽證或護照被偷，問題將更加棘手。

更多 TVBS 報導

韓入境卡標「中國台灣」 總統盼尊重台人意志

揹刀扮忍者遭關切！ 網友認出是台南傳說人物「藍波」

台中13車連環撞！轉彎車肇事波及保時捷 店家崩潰：車停私地也遭殃

騎士疑為閃車失控衝撞 台東近70年素食老店受波及

