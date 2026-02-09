台客遊韓急診動刀 慈濟接力守護

另外遇上這種困境，該怎麼辦呢？到國外旅遊，萬一發生急症，最擔心受怕的，就是不知道怎麼面對跟處理。去年底，有年輕的台灣旅客，而且還只是大學生，在韓國因為急症，到醫院掛急診，最後還動了手術。陌生的國度裡，韓國慈濟志工接到訊息之後，特地前往關懷，接力陪伴，最後平安回到台灣。

國定假期接獲急診求助訊息，韓國慈濟志工帶來福慧紅包，先給台灣女大學生壓壓驚。

台灣旅客：「很開心想說要來韓國過耶誕節，結果只玩一天之後，隔天早上起來就發現喘不過氣。」

慈濟志工 嚴淑齡：「要看醫生的情形，我們有把朴師伯的電話留給他們，萬一有什麼特別的事情要聯絡，可以直接找我們這樣子。」

女孩胸腔急症，醫生建議手術後才適合搭機飛行，她的母親趕辦護照的幾天，嚴淑齡在醫院寫上祝福卡、虔誠守候。

慈濟志工 嚴淑齡：「醫生說手術很成功，都給妳處理好了，而且很快就可以回家，妳好勇敢，沒事，沒事喔，辛苦了，真的辛苦了。」

女孩術後恢復良好，媽媽抵達來接女兒回家。

慈濟志工 嚴淑齡：「我有兩個女兒，她們都長大了，我很感恩，我們還有力氣，所以我不認識的孩子，跟我有緣，我也想要幫助，如果妳需要的話，師姑好感恩妳。」

母女倆收下韓國慈濟這一份愛，回台灣的旅程，心安平安。

