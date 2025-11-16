台客遭義大利老闆辱罵 升級成外交事件！市長將見我方代表解決

台客遭義大利餐廳老闆辱罵，升級成外交事件！市長將見我方代表解決。圖 / 翻自IG、臉書

義大利蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）餐廳「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆，日前在IG上傳一段影片，可見一行16名台灣遊客用餐，卻故意用台人聽不懂的義大利文邊笑邊辱罵，稱這群人只點5份比薩、3杯酒。這段影片隨即引來台灣網友關注，現在事件也演變成「外交事件」，市長德羅索（Claudio Del Rosso）在16日表示，將進一步見我方代表，來化解誤會，他也稱「這位老闆犯了嚴重錯誤，也正以各種方式道歉」。

據義大利媒體報導，比薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）是前義甲足球員強保羅帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的哥哥，算是地方名人，幾乎市裡的人都認識他。市長德羅索稱，帕齊尼是個無論在什麼場合、跟誰都能開玩笑的人，但德羅索也直呼：「我相信帕齊尼並不是有意冒犯任何人，只是想藉此並利用社群媒體博取更多人按讚，但他的作法大錯特錯！」

德羅索強調，蒙特卡丁尼市一直都是旅遊勝地，非常歡迎來自世界各地的遊客，並將繼續秉持一貫的熱情好客精神，此次事件既不代表蒙特卡丁尼市，也不代表該市市民。德羅索也說，帕齊尼正以各種方式表達自身的歉意，而德羅所也將於下週邀請相關國家的外交代表會晤，重申該市熱情好客的精神。

帕齊尼上傳「罵台客」的影片後，受到不少網友的質疑與批評，帕齊尼之後也撤下這段影片，並上傳一段道歉片。不過還有是網友不買單，認為他的道歉沒誠意。義大利《國家報》也提到，最近有不少外國遊客來到義大利，但都出現「窮遊」現象，許多外國觀光客為節省旅費，經常在義大利餐廳點很少的食物。報導指出，如何因應窮遊，在義大利是頗具爭議的話題，但現在大家都認同「侮辱遊客並非解決問題的最佳方式」。



