台客錯過郵輪通關時間！狂盧代表處「專人上船服務」 最後下場超慘

近日有國人搭乘郵輪到宮古島，不小心錯過規定的下船通關時間。（示意圖／翻攝Pexels）

近日有國人搭乘郵輪到宮古島，不小心錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，只好求助台北駐日經濟文化代表處那霸分處，最後還是無法下船。台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，搭郵輪就像搭飛機，必須在停靠日本的第一個港口辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口都不能下船。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處去年12月才在臉書發文提醒，國人搭機報到等應遵守時間規定，沒想到2天後又接到國人電話，稱他們搭乘郵輪抵達宮古島，但是錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，希望該處請入境審查人員回宮古島港口，幫忙辦理入境手續。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處回覆，入國審查人員在規定的通關時間結束後就會撤離港口，不會再回港口為個別錯過規定時間的旅客服務。該名國人轉而要求該處聯絡當地警察上船，帶他們到出入國管理局辦入境手續，然而郵輪內部屬船旗國領土，非日本境內，當地警察也愛莫能助，若有緊急狀況必須下船，須找船上負責入境申報作業的相關人員洽詢。

為釐清郵輪旅客通關作業程序，台北駐日經濟文化代表處那霸分處洽詢日本出入國管理局那霸支局後獲告，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，會被視為放棄上陸（入境）資格，入國審查人員會根據郵輪提供的名單找出沒有辦理入境的乘客姓名，發行「不上陸通知書」，證明旅客放棄在這趟行程停靠日本各港口下船的資格。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處說明，該通知書為正式文件，發行後無法撤回，除非有緊急醫療狀況等需要下船，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。該處提醒，搭郵輪就像搭飛機，停靠日本的第一個港口必須辦理入境通關手續，否則之後停靠日本其他港口都不能下船，只能待在船上享受船內設施。

