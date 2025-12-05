台宣布封鎖「小紅書」！網掀「翻牆潮」1嚴重後果曝

生活中心／于士宸報導

中國社群平台《小紅書》在台擁有超過300萬用戶，沒想到內政部昨日（4）下午宣布，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為了防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。對此，經常使用《小紅書》的網紅陳沂也在第一時間發文，感嘆「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，同時求救網友是否有推薦的VPN(虛擬私人網路) 可以使用，掀起一波「VPN翻牆潮」。對此，台灣足球發展協會理事長石明謹也示警，若民眾使用VPN翻牆將面臨的「1嚴重後果」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，禁用小紅書是「針對詐騙和假消息，並非針對特定國家」。（圖／民視新聞）









網紅陳沂發文求救網友，是否有推薦的VPN(虛擬私人網路) 可以使用。（圖／翻攝自陳沂臉書）





針對台灣祭出「封鎖《小紅書》1年」的消息，網紅陳沂昨日（4）在臉書發文表示，自己實際聽到的詐騙案例多半發生在臉書社團和LINE群組，反而從沒聽過小紅書有災情。她坦言自己相當依賴《小紅書》，認為平台上的資訊量十分充足，無論是美妝保養、時尚穿搭，甚至旅遊攻略，她都習慣透過小紅書查詢，因為連評價都很真實。事實上，「封鎖《小紅書》」的消息曝光後，網路上立即掀起討論，許多網友開始研究是否要「翻牆」、使用VPN（虛擬私人網路）或改網域因應。陳沂也感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，並向粉絲詢問是否有推薦的VPN。





石明謹提醒民眾若使用VPN翻牆被詐騙，將面臨無法在台報警的後果。（圖／翻攝自石明謹臉書）





不過，台灣足球發展協會理事長石明謹昨日（4）也發文指出，《小紅書》被台封鎖的關鍵原因在於其「不肯落地」，也就是不願在台灣設立法律代表人，且不配合提供詐騙者相關資料給政府或司法單位，「並不是因為它是紅色的」。至於外界熱議的VPN翻牆做法，石明謹也提醒可能的後果：使用VPN的民眾，其IP位置並不在台灣，一旦遇到詐騙等涉及法律的事件，就無法在台灣報警。他說，因為從提供的IP資訊來看，詐騙並非發生在台灣，自然也無法要求台灣執法單位追查。最後，石明謹補充，Meta、Google、LINE、TikTok 等平台之所以未被封鎖，是因為都已在台設立法律代表人，願意依法配合相關程序，與《小紅書》情況不同，「別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同」。









