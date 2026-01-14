台富豪大揭密 2029年10億級大戶估1.1萬人

▲中信銀行今（14）日攜手BCG發表「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，推估2025至2029年將以年均約10%成長，10億級超高資產客群人數將達1.1萬人。（圖／中信銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 中信銀行今（14）日攜手波士頓顧問公司（BCG）發表「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，台灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新台幣279兆元，而整體高資產客群的個人財富規模可望至2029年以年均約10%速度成長，達新台幣59兆元，2029年10億級超高資產客群人數預估將增加至1.1萬人。

中信銀行總經理楊銘祥表示，在全球地緣政治重組、利率循環反覆與資本市場波動交錯的背景下，財富累積的邏輯正被重新定義，台灣高資產家族已從創造財富走向財富傳承的階段，必須以治理思維回應跨境與世代挑戰的新篇章。

廣告 廣告

中信銀行私人銀行處處長楊子宏說明，台灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新台幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，則可望至2029年以年均約10%速度成長，達新台幣59兆元。整體高資產客群人數預計由2025年的12.3萬人，成長至2029年的15.5萬人，其中新台幣10億級超高資產客群人數預估將由8000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升，已成不可忽視的趨勢。

進一步觀察發現，對台灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。調查指出74%的高資產客戶已持有境外資產，另14%之尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，10億級超高資產客群持有境外資產比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

在區域配置方面，台灣高資產家族在成熟市場的布局策略趨於理性且具一致性，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國大陸則普遍採取保守態度，顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。更關鍵的是，跨境需求已由單一投資行為，升級為橫跨「個人、家族與企業」，從個人層面的海外投資與資產多元化，提升至家族及企業層面，跨境財富管理已成為長期且結構性的治理議題。

報告亦指出，台灣超高資產家族在財富管理關注重點呈現明確世代分化。以55至74歲為主的創富一代，多已完成財富累積，其核心關注集中於資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主；35至54歲為主的新富二、三世代則偏好成長型與國際化資產配置，高度重視教育與家族價值且更期待參與家族治理討論，對跨世代決策機制與制度化的接受度顯著高於上一代。

另一方面，由於金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，逾8成高資產客戶表示曾聽聞或了解家族辦公室，但僅有17%客戶對運作模式與功能深入理解，實際導入服務的比例目前約占2成，顯示從認知到實踐之間仍有努力的空間。約35%的受訪者將家族辦公室視為整合型治理平臺，負責統籌家族治理、稅務與資產結構，私人銀行則被定位為投資與財務操作的執行單位，此差異亦凸顯家族辦公室的核心價值不再僅限於產品，更扮演制度化治理中樞角色。

中信銀行強調，台灣家族財富管理已由產品競爭走向治理能力競爭，將持續以跨境研究洞察為基礎，結合完善的家族辦公室整合服務，協助超高資產家族在全球布局與治理升級的關鍵節點，建立可延續、傳承的架構，並在亞洲資產管理版圖中發揮更關鍵的作用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣富豪多有錢？金管會提數據解答 高資產財管規模突破2兆元

矽谷富豪大逃亡？恐課5%富人稅 黃仁勳扛2000億：隨便課

華爾街追捧、美國富豪及企業接連響應！什麼是「川普帳戶」？