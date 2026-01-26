台寶延攬T細胞專家Arlene Sharpe任科學顧問

【記者柯安聰台北報導】台寶生醫（6892）26日宣布在調節型T細胞（Treg）領域取得2項重大進展：成功延攬全球T細胞免疫學權威、發現免疫查核點PD-1科學家—現任哈佛大學醫學院教授Arlene Sharpe加入公司的科學顧問團隊；以及與Sharpe、Peter Sage等2位教授共同主導的台寶、哈佛、布萊根婦女醫院（BWH）三方合作取得重大突破，首項研究成果發表於國際權威期刊《Nature Immunology》（自然免疫學）。



台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Arlene Sharpe教授長期深耕T細胞免疫調控與免疫檢查點（immune checkpoints）相關研究，對免疫學基礎研究與臨床轉譯發展具深遠影響，甚至曾是諾貝爾獎的熱門候選人。Sharpe現任哈佛醫學院教授，並於BWH賴正光免疫與炎症研究所擔任副所長、同時也是美國國家科學院和國家醫學院院士、美國癌症研究協會、美國發明家學會、癌症免疫治療協會和免疫學家協會的院士。其學術與臨床影響力深獲國際肯定，地位崇高，是全球公認的T細胞免疫學頂尖專家。



楊鈞堯進一步指出，先前在台寶與哈佛大學及BWH進行的三方研究合作中，即與Sharpe教授團隊有緊密交流與互動，並在「打造具高度精準性之基因修飾Treg標靶細胞療法，用於自體免疫疾病」方面有共同目標，很榮幸能正式邀請她擔任公司的科學顧問，這不僅是對台寶在Treg研究及發展方向的認同與肯定，也將大幅強化公司的創新研發實力，以及提升在國際市場的信賴與知名度。



在成功延攬Sharpe教授加入之際，台寶生醫與哈佛、BWH的三方合作也傳出好消息。研究團隊運用單細胞轉錄體分析（scRNA-seq）及多種動物模型，針對調節型T細胞穩定性進行深入探討，其中在聚焦該族群的精英部隊—「濾泡調節型T細胞」（T follicular regulatory cell, TFR）的功能維持機制有突破性發現，正式登上國際權威期刊《Nature Immunology》。



楊鈞堯表示，TFR能在免疫反應中協助調控B細胞功能及抗體生成，本次研究釐清了TFR在特定情境下發生功能失衡的原因，並提出可進一步以生物技術介入、校正其功能的方向；相關發現亦已在人體細胞研究中獲得支持，為未來自體免疫疾病精準免疫調控策略提供新的科學基礎。



楊鈞堯指出，現行治療自體免疫疾病，部分會以「去除B細胞」來快速降低抗體相關致病反應，其中也包含以CAR-T等方式進行較廣泛的B細胞清除。這類作法在特定病程或族群中確實可能帶來顯著效果，但其代價往往是造成更全面的免疫影響，例如臨床上可能面臨免疫力下降、機會性感染風險上升，以及長期免疫重建相關的安全性疑慮等。此外，CAR-T 治療也可能伴隨細胞激素釋放症候群（CRS）等急性不良反應，使其在自體免疫疾病的長期、廣泛應用上存在一定限制。（自立電子報2026/1/26）