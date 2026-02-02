台寶現增資金到位 深化Treg研發及擴大產品線
【記者柯安聰台北報導】台寶生醫（6892）2日公告，114年度現金增資案順利完成，本次以每股26元溢價發行新股8000張，總計募集新台幣2.08億元資金已全數到位，增資基準日為2月3日。
台寶董事長郭旭崧感謝所有股東及投資人對公司營運與未來發展的支持與肯定，並表示，本次募集資金將用於充實營運資金、推進臨床試驗，以及持續優化與擴展公司轉型後各種Treg技術平台的創新應用，持續推動買得起、用得到的長效型次世代調節型T細胞醫療產品，並提升其市場普及性。
台寶生醫表示，目前預防實體器官移植抗排斥新藥TRK-001的二期臨床收案相當順利，預計第1季將增加美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）兩個院區，擴大收案能量，目標今年底前完成收案。
隨著現增資金到位，台寶生醫在美國市場布局也傳出好消息。子公司Singulera Therapeutics Inc.與美國新創生技公司Regatta Bio簽署一項合作意向書（LOI），雙方將共享技術與產品資源，並合作開發次世代Treg療法、推進相關製程開發、生產及臨床試驗等，加速Treg產品的商化與普及，創造多贏。
Regatta Bio是一家專注開發新型Treg療法的新創公司，創辦人Leslie S. Kean在造血幹細胞移植和免疫耐受領域享負盛名，目前身兼哈佛大學醫學院教授、波士頓兒童醫院及Dana-Farber癌症研究所兒科幹細胞移植中心主任。Regatta Bio旗下產品線有治療慢性移植物抗宿主疾病 （cGvHD）的低劑量IL-2（白細胞介素-2）Treg細胞療法，以及用於增強免疫抑制劑抗藥性的基因修飾IL-2非依賴性OX40L-CAR Treg產品。其中，治療cGvHD新藥已取得美國FDA的臨床一期臨床試驗許可，將於美國波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）進行一期臨床試驗。
cGvHD是異體移植（如骨髓移植）後常見的嚴重併發症，指捐贈者免疫細胞攻擊受贈者（宿主）組織的免疫反應發生於100天後（100天內為急性），其臨床表現的症狀範圍廣泛，如皮膚硬化、口眼乾澀、呼吸困難等。由於目前的標準治療（類固醇、免疫抑制劑）效果有限，存在顯著的未滿足醫療需求。
根據合作協議，Singulera透過母公司台寶生醫擁有的技術與製程等優勢，將協助Regatta Bio推進cGvHD新藥的一期臨床，以及後續的臨床規劃，包括將臨床研究擴展至亞太地區等，甚至不排除採取共同開發模式，加速上市時程並共享市場。此外，針對2家公司的新藥產品線與技術也將進行資源整合，攜手進軍嵌合抗原受體修飾的調節性T細胞（CAR-Tregs），跨足基因工程技術領域，同時擴大新適應症。
台寶執行長楊鈞堯表示，波士頓兒童醫院是哈佛醫學院主要的兒科教學醫院，本次與Regatta Bio的策略合作，是繼與哈佛大學醫學院、布萊根婦女醫院（BWH）、2位全球T細胞免疫學權威Arlene Sharpe、Peter Sage的首項共同研究成果發表於國際知名期刊《Nature Immunology》後，再次獲得哈佛相關研究人員肯定台寶生醫在Treg領域的開發實力。而近期一連串的國際合作進展，將有助完善公司的Treg產品組合，同時擴大在次世代Treg療法的布局，奠定在非癌症領域細胞治療產品的領導地位。（自立電子報2026/2/2）
