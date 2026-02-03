台寶2億現增全到位 布局次世代Treg

台寶生醫董事長郭旭崧。

台寶生醫（6892）今（2）日公告，114年度現金增資案已順利完成，合計募集新台幣2.08億元資金已全數到位，增資基準日定為2月3日。董事長郭旭崧表示，本次資金將用於充實營運資金、推進臨床試驗，並優化轉型後的調節型T細胞（Treg）技術平台應用。





同時，隨資金到位，台寶生醫在美國市場布局亦傳捷報，子公司Singulera與美國新創Regatta Bio簽署合作意向書（LOI），雙方將針對次世代Treg療法展開深度合作，並計畫共同推進治療慢性移植物抗宿主疾病（cGvHD）的新藥開發。

廣告 廣告





現增資金充實營運 郭旭崧：持續優化Treg技術平台





台寶生醫此次以每股26元溢價發行新股8,000張，成功募集2.08億元。董事長郭旭崧指出，這筆資金的投入重點在於充實公司營運資金與推進臨床進度，特別是針對公司轉型後各種Treg技術平台的創新應用。郭旭崧強調，台寶將持續推動「買得起、用得到」的長效型次世代調節型T細胞醫療產品，目標是提升此類先進療法的市場普及性。





執行長楊鈞堯也對臨床進度提出具體規劃。目前預防實體器官移植抗排斥新藥TRK-001的二期臨床收案進展順利，預計將於今年第一季新增美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）兩個院區以擴大收案能量，並設定在2026年底前完成整體收案工作。





強強聯手進攻cGvHD市場 搶攻未滿足醫療需求





台寶生醫透過子公司Singulera，與由哈佛大學醫學院教授Leslie S. Kean創立的Regatta Bio達成戰略合作。雙方首要目標鎖定在慢性移植物抗宿主疾病（cGvHD）的治療。cGvHD是異體移植後常見的嚴重併發症，會導致捐贈者細胞攻擊受贈者組織，引發皮膚硬化、呼吸困難等症狀。





Regatta Bio旗下治療cGvHD的低劑量IL-2 Treg細胞療法已取得美國FDA臨床一期許可，並預計在波士頓兒童醫院執行。台寶生醫說明，現行cGvHD治療多依賴類固醇與免疫抑制劑，效果仍有限，存在顯著的醫療缺口。透過此次合作，Singulera將利用母公司台寶生醫的技術與製程優勢，協助Regatta Bio推进臨床，並規劃評估將研究擴展至亞太地區。





深耕國際學術合作 跨足基因修飾CAR-Treg領域





台寶生醫近期在國際研究領域表現卓越。楊鈞堯表示，本次與Regatta Bio的策略合作，是繼先前與哈佛大學醫學院、布萊根婦女醫院（BWH）團隊的共同研究成果發表於頂尖期刊《Nature Immunology》後，再次獲得哈佛體系研究人員對台寶Treg開發實力的肯定。





台寶生醫近年成功由傳統細胞開發轉型為以Treg技術為核心的平台。根據其公告資訊，該技術平台不僅吸引哈佛大學團隊合作，其研究成果更獲國際知名期刊《Nature Immunology》發表，證明其在T細胞免疫學領域具備國際級的開發實力與科學基礎。





同時，台寶也加速美國市場布局與臨床推進，除了現增案順利募集2.08億元強化財務結構外，更與美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）合作擴大臨床收案。







