台寶Treg療法獲國家新創獎 攻千億商機

台寶生醫榮獲第 22 屆國家新創獎，圖為董事長郭旭崧（右）、執行長楊鈞堯（左）。

受惠於今年諾貝爾生醫獎頒予「調節型 T 細胞」（Treg）發現者，全球掀起 Treg 療法開發熱潮。國內細胞治療大廠台寶生醫（6892）憑藉自主開發的 FAST CGT 平台及抗排斥新藥 TRK-001，於 17 日榮獲第 22 屆「國家新創獎—企業新創獎」。





未來十年最具改變性的免疫療法 取得孤兒藥資格





台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Treg 被視為未來十年最具改變性的免疫療法，公司目前旗下首個 Treg 產品已在台、美兩地同步展開二期臨床試驗，進度位居全球前列，目標以一次性療程取代傳統免疫抑制劑，將搶攻全球千億美元的自體免疫疾病商機。

台寶生醫指出，獲獎的關鍵在於其獨創的 FAST CGT（快速細胞與基因治療）平台，能顯著縮短製程並降低生產成本。旗下針對腎臟移植抗排斥的新藥 TRK-001，已取得美國 FDA 孤兒藥資格，享有上市後 7 年市場獨佔權。





台寶生醫強調，該藥物已於今年 10 月在美國西北大學紀念醫院收治二期臨床首例病患，並計畫在美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、台大醫院等全球頂尖醫學中心同步收案，預計一年內完成收案，最快兩年後取得主要療效數據，爭取美國再生醫療先進療法（RMAT）資格以加速上市。





有效降低成本 實現「人人可負擔」





除了臨床進展加速，台寶生醫今年八月全資收購美國合作夥伴並更名為 Simpson Therapeutics，成功整合美國臨床資源與台灣製程優勢。不僅取得調節型 T 細胞新藥 TRK-001 完整的技術權利，更加速用於預防實體器官移植排斥的全球二期臨床收案。





楊鈞堯強調，透過導入創新的 TDM（治療設計與製造）商模，將研發、製造與臨床給藥整合為一條龍「治療鏈」，目前已將製程成本降低 40%，未來有望降低超過 60%，實現「人人可負擔」的細胞治療願景。





同步開發二代產品 CDMO接單開紅盤





展望未來，台寶生醫除持續推動 TRK-001 臨床試驗，並結盟哈佛大學與梅約醫學中心，投入「二代 Treg 產品」開發。讓 Treg 細胞具備在患者「體內擴增」的能力，不僅穩定度更高、更長效，預計將成為自體免疫疾病治療的新準則。





此外，公司自主研發的外泌體原料亦通過美國 PCPC 審查取得 INCI 認證，等同正式取得進軍國際美妝保養市場的入場券，在 CDMO 接單與新產品開發雙引擎驅動下，明年營運表現樂觀可期。



