台封小紅書！網紅怒問：FB、LINE也該一起處理？

內政部表示，因小紅書資安檢測不合格，且兩年內涉詐騙1706件、金額逾2億元，因此自即日起封鎖小紅書一年。消息一出，不只300萬用戶受影響，網路輿論也隨即炸鍋。有人認為此舉是必要的打詐手段，但也有投資網紅怒批真正詐騙溫床沒封，小紅書先中槍，質疑政府是「選擇性執法」。

投資網紅葉育碩在Threads表示，「你們封鎖小紅書，沒關係，明年用選票教訓你們」他進一步指出，政府以「詐騙太多」為由封鎖小紅書，但臉書、Instagram、Threads詐騙更多，Line更是公認的詐騙溫床，「照這邏輯，是不是也該一起封？」

葉育碩質疑，一個平台出問題就直接封鎖，但對其他同樣問題嚴重的平台卻視而不見，「聽起來像是為了公平，但根本是選擇性執法。」他指出，真正的癥結不在於平台本身，而是管理機制與使用者防詐意識，「封掉一個，騙子只會跑到另一個地方，與其封平台，不如教大家怎麼分辨詐騙、怎麼保護自己。」

此外，PTT上也有人貼文詢問：「禁小紅書的用意到底是什麼？」原PO指出，小紅書從113年至今涉詐案件1706件，金額約2億多元，相較於台灣兩年來7、80億元的詐騙損失，比例其實不算高，「300萬用戶不到2000人被騙，為了這些人封整個平台，真的合理嗎？」

根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，截至5日下午12點，過去30天通報疑似詐騙訊息共有77,714則，其中確認是詐騙訊息28,231則（36.33%）、確認為高風險訊息11,833則（15.23%）、確認非詐騙訊息18,991則（24.44%）。

從媒介分布來看，Facebook有51,468件、Threads有10,232件、Instagram有6,862件、Meta廣告聯播網5,009件、Meta Msg有4,432件，Line則有984件，TikTok有285件、Google有269件。統計資料中，這次被封的小紅書並未出現在主要通報媒介之列。

根據網路詐騙通報查詢網統計的詐騙媒介比例。（圖／翻攝自網路詐騙通報查詢網）

相關討論在網路引發兩派言論。有網友表示，「小紅書就是=中共，就是該管」、「早該禁了，連抖音也一起禁」。另一方面也有人指出，「身在民主自由國家，上網還要翻牆」、「政府說打詐，但最大宗的不敢碰」。

