台封禁小紅書 中官媒拋「數位返鄉」文化統戰話術再升級

內政部以小紅書涉及逾1700件詐騙、財損突破2億元為由，對該APP祭出為期一年的「網際網路停止解析及限制接取」措施，估計全台約300萬使用者受到影響。 圖：翻攝自小紅書

[Newtalk新聞] 台灣政府以防詐為由封鎖中國社群平台「小紅書」引發爭論，中國官媒體系下的《環球網》及《香港01》隨即刊出署名「北平鋒」評論，聲稱封禁反倒促使台灣年輕人「加速數位返鄉」，並強調這場「返鄉」不是技術攻防，而是「文化歸位」，此番論述一出，立即被外界視為另一種包裝過的統戰話術。

署名「北平鋒」在文章中強調，小紅書原本承載台灣年輕人關注大陸生活的「真實窗口」，包括美食攻略、職涯建議、文化資訊等，如今在政府一聲令下成為「違禁品」，評論進一步指控民進黨藉口「反詐」掩飾政治動機，是因為害怕兩岸網民透過日常交流產生連結、形成認知衝擊。

然而台灣輿論普遍質疑此類論述本身就是統戰敘事的一部分，是刻意把社群封鎖議題包裝成「台灣年輕人渴望擁抱祖國」的情感劇本，並將科技治理簡化為「政治打壓」，文章中引用部分台灣網友的嘲諷留言，試圖營造「民進黨與民意對立」的氛圍，包括「台灣電話詐騙最嚴重，怎麼不把電話禁了？」、「臉書詐騙更多」、「小紅書改叫『小綠書』就不會被禁」。

北平鋒甚至將台灣青年觀看中國閱兵直播、接觸中國短影音等現象，視為「民心正在向統一靠攏」的證據，並聲稱民進黨「越封越恐慌」、「謊言大廈開始崩塌」，對此，學界提醒，這類敘事已超越平台討論本質，並非單純評論社群政策，而是把資訊管制議題政治化，刻意朝「兩岸認同鬥爭」方向推進。

該評論甚至舉例，若台灣青年在留言區寫下「我爺爺來自漳州」，其身分就不再只是「台灣人」或「中國人」，而是「某某家第十八代子孫」，並暗示這份身分認同「比任何宣傳更真實」。評論進一步宣稱，當台灣孩子在短影音前說出「我祖籍泉州」，當成千上萬的青年為了「認祖」而打開平台時，「祖國統一的進程就在無聲中推進」。

台灣國際關係學者指出，該篇文章中大量使用「覺醒」、「真相」、「民意反撲」等字眼，是典型的宣傳語彙，其目的在於塑造台灣內部失能，而且「小紅書」平台封鎖事件如今已被兩岸輿論推往更深層的政治論戰。

