台封鎖小紅書！石明謹喊與政治無關 揭用VPN後果

小紅書被鎖一年。（圖／翻攝自小紅書）





內政部宣布封鎖小紅書一年，掀起社群討論，許多用戶紛紛討論是否能用VPN繼續使用，資深球評石明謹表示，此案與政治無關，關鍵在於平台不遵守台灣法規，雖然民眾仍可以用VPN來使用小紅書，但若涉詐騙恐怕無法報警。

石明謹指出，小紅書遭封鎖的主因在於不願在台灣設立法律代表人，也不提供司法單位查緝詐騙所需的資料，與其「是不是紅色」無關。他說，政府要求設立法律代表人與配合調查是國際慣例，而小紅書不願遵行，才導致平台受到限制。石明謹表示，雖然民眾仍可用VPN翻牆繼續使用，但若因使用國外IP遭詐騙，將被視為「國外交易」，在台灣報案後恐更難追查，等同喪失司法救濟途徑。

廣告 廣告

石明謹強調，Meta、Google、LINE、TikTok等國際平台並未遭封鎖，是因為它們遵守台灣法令，均已依法設置法律代表人。他表示，不能武斷認定不設代表或不提供資料就是「壞人」，但在法規上「別人都遵守、你不遵守」，自然會受到不同處置。

根據內政部公布資料，小紅書近2年涉及1706件詐騙案，造成財損逾2億元，且在國安局檢測的15項資安指標中全部不合格。內政部與刑事局4日宣布，由於平台未符合資安要求、未配合法規，政府已依《數位中介服務法》啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令「封鎖為期一年」。政府強調，平台若要在台營運，須依法設立法律代表人，若涉及網購，也需配合商業與稅籍登記。

更多東森新聞報導

台封鎖小紅書登微博熱搜第一 陸網諷：天天吹什麼自由

內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙非國家

台人遭詐累計損2.48億！小紅書遭禁 數發部回應了

