台將供赴美企業2500億美元信保 擬設專責信用保證架構因應

台美關稅談判內容，日前終於拍板定案，政府未來將提供赴美投資的企業2500億美元、相當於約台幣8兆元的信用保證額度。

但財源從哪裡來？傳出不會動用「中小企業信用保證體系」，研議從國發會主導的國家融資保證機制承擔，但要擴大現行機制，還是另設新制？行政院目前尚未拍板。

國民黨立委賴士葆表示，「你乾脆就另外立一個法，融資保證專法或者是對海外投資。」

民進黨立委吳思瑤則認為，「尋新設機制也許會更為便利，也更能夠精準對焦對美投資的這些需求。」

廣告 廣告

據了解，國家融資保證機制是在2020年成立，融資保證總額度是900多億元，目前已動支約500多億元，申請的產業大多是離岸風電業者，以及上下游的供應鏈。

為了不牽動原有的權利義務和專款配置，造成制度的複雜化，有可能會另外成立專責、針對對美投資的信用保證架構，到時候可能由政府預算、國發基金和公股銀行來共同出資。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「如果大規模的投資失利的話，會不會造成我們台灣的金融體系就會受到動搖，這些風險的管控，也是我們必須進一步去好好去做處理。」

政大金融系兼任教授殷乃平分析，「如果失利的話，當然虧損都是公股銀行嘛，或者是這個2500億政府出資中間這個來賠嘛。賠錢還是小事，而這個產業本身的生存，才是真正的關鍵。」

學者憂心，除了企業赴美投資，面對投資風險，萬一最後赴美投資企業意願不高？反遭美國質疑我國談判誠意，政府除了找信保額度財源，其他配套也得一併考量。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

