台將葛藍喬安娜澳網《一分大滿貫》表現亮眼 一路過關斬將勇奪亞軍

24歲的葛藍喬安娜為台英混血，目前世界排名117，是台灣女將最高位。（圖／達志／美聯社）

2026年澳洲網球公開賽再次舉辦創意話題賽事《一分大滿貫》，延續去年首創的趣味賽制，邀請職業球員與知名人士同場競技，每場比賽僅打一分、以猜拳決定發球權。今年賽事星光熠熠，包含天王周杰倫、球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、男單衛冕者辛納（Jannik Sinner）、美國好手高芙（Coco Gauff）、以及前世界球后大坂直美等人皆現身參賽，而台灣另一名24歲網球女將葛藍喬安娜表現亮眼，一路擊退多位國際知名選手，驚喜挺進決賽，雖然最終錯失冠軍，但她的精彩表現贏得全球注目。

近況正熱的葛藍喬安娜，日前才在坎培拉WTA125等級女網賽勇奪個人生涯首座女單冠軍，世界排名來到新高第117名。雖然在本屆澳網正賽首輪出局，她隨即轉戰話題十足的《一分大滿貫》表演賽，自會外賽連闖四關晉級會內，踏上拉沃中央球場。

在首輪對上美國老將列普琴科（Varvara Lepchenko），葛藍喬安娜猜拳獲勝掌握發球權，經過12拍激烈回合，對手回擊掛網，順利取得開門紅。次輪她遭遇世界男單排名第三的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），對方選擇接發，結果在20拍長拉鋸後出界，讓葛藍喬安娜爆冷晉級16強。

晉級之路中，她又碰上澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），比賽一開始對方正拍回擊失誤，還大秀摔拍，引發全場笑聲。葛藍喬安娜乘勝追擊，接連擊敗希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）、克羅埃西亞選手維基琪（Donna Vekic），一路挺進冠軍戰。

決賽面對地主黑馬選手史密斯（Jordan Smith），雙方皆為首次爭冠。葛藍喬安娜延續過往比賽策略，靠猜拳爭得發球權，但在關鍵回合中反拍失誤，讓對手拿下唯一一分。最終，史密斯奪得冠軍與100萬澳幣（約新台幣2158萬元）獎金，葛藍喬安娜則以亞軍作收。

儘管與冠軍失之交臂，葛藍喬安娜從會外賽打起、連挫多位現役名將，寫下個人與台灣網壇的一頁新紀錄，也證明自身在國際賽場的競爭實力。

