台將葛藍喬安娜澳網"一分賽"亞軍 差一球錯失千萬獎金

2026年澳洲網球公開賽推出的新表演賽「1分大滿貫」，台灣女單國手「葛藍喬安娜」連闖4關，挺進48強決賽，台英混血的她，才剛在坎培拉女網賽封后，這回面對各國好手，最後以一球之差，跟千萬冠軍獎金擦身而過。

賽事轉播主播：「從會外賽打進來，喬安娜現在這一分贏，就100萬（澳幣）。」一路過關斬將，代表台灣披掛上陣的網球好手葛藍喬安娜，挺進決賽。賽事轉播主播：「啊這一球偏掉了，JordanSmith，澳洲的業餘選手，拿下了100萬（澳幣）。」真的相當可惜，不過還是超級棒！連賽事主播都驚呼，這就是運動賽事精彩的地方，葛藍喬安娜連闖4關，進入2026年澳洲網球公開48強決賽，也是決賽名單中，唯二的台灣代表之一，最後以亞軍作收。

台灣網球好手葛藍喬安娜一路過關斬將挺進決賽。（圖／博斯網球台）





賽事轉播主播：「猜拳齁贏了，選擇發球，選擇跟他拚了。」澳網新推的表演賽一分大滿貫，主打讓業餘選手、跟職業選手正面交鋒，發球權猜拳決定，採1分定勝負的單淘汰制，不只看整體穩定性，還需要運氣加持，台英混血的網球好手葛藍喬安娜，媽媽來自台灣，5歲開始打球，10歲搬到高雄，開始她認真的網球之路，喬安娜說，在台灣打球比英國還便宜，相當不可思議，2016年在U18網球錦標賽奪冠，最近更在坎培拉女網賽首度封后，女單世界排名來到第117席，也是她職業生涯新高。





台英混血女將葛藍喬安娜，10歲搬到高雄，開始網球之路。（圖／民視新聞）





這回從資格賽，到決賽的驚奇之旅，堪稱2026澳洲網球公開賽一分大滿貫的亮點之一。葛藍喬安娜因為陸續打敗茲韋列夫、基爾喬斯等男子名將，即便跟冠軍獨享的100萬澳元，擦肩而過，但精彩表現，讓她的人氣直線攀升，取得意想不到的收穫。





